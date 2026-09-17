El rapero Macklemore donará un millón de dólares de la gira junto a Ed Sheeran para el pueblo palestino

El rapero Macklemore anunció que donará un millón de dólares de las ganancias percibidas por acompañar al británico Ed Sheeran en su gira por EE.UU. a organizaciones en apoyo al pueblo palestino.

"Voy a donar el millón de dólares de mis ganancias netas de la gira 'Loop' de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino", indicó el rapero estadounidense en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Macklemore instó al propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, a igualar la cifra, y que esta sea destinada a ayuda humanitaria.

Kraft fue quien presionó para que el rapero fuera excluido de la gira de Ed Sheeran tras exhibir la bandera de Palestina durante un concierto en Nueva Jersey.

"Independientemente de nuestras diferencias, quizás podamos coincidir en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta", agregó el rapero.

Macklemore quiso aprovechar el comunicado para alzar la voz por "los padres que llevan a sus hijos a hospitales sin los recursos básicos para tratarlos, y a los médicos, paramédicos, periodistas y trabajadores humanitarios que siguen acudiendo", dijo.

"Los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres (...) Ahí es donde seguiré centrado. Seguiré apoyando al pueblo palestino y su lucha por la liberación", sentenció el rapero.

El cantante Ed Sheeran explicó en un comunicado que varios propietarios de estadios, incluido Kraft, amenazaron con cancelar los conciertos si Macklemore seguía siendo su telonero. El músico también dijo que prefería mantenerse neutral en cuestiones políticas.

Poco después, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish, hermano de la cantante Billie Eilish, anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.

Ed Sheeran. Foto: Archivo.

Más ayuda para Gaza

También el miércoles, Kraft tomó el guante del rapero. En un mensaje en redes sociales, respondió que antes de que Macklemore le retara a igualar su donación, Sheeran le había pedido donar 2 millones "para ayudar en la región a luchar contra esta crisis humanitaria", dando a entender que lo haría.

"Ed planea ahora contactar con otros propietarios de salas y nuestra meta es seguir trabajando juntos para crear puentes", señaló el magnate, que aseguró que cree "profundamente que todas las vidas merecen ser protegidas" y se expresó a favor del pueblo palestino.

Agencia EFE