El Cuarteto de Nos anunció su show más grande en Uruguay: fecha, lugar y cómo será la venta de entradas

El Cuarteto de Nos atraviesa un período de intensa actividad. Tras presentarse a fines de 2025 en el Antel Arena y ofrecer un concierto el mes pasado en la Plaza de Toros de Colonia, la banda uruguaya continúa con una agenda internacional que ya pasó por Argentina y México, e incluye próximas actuaciones en España, Colombia y Estados Unidos.

En ese contexto, el grupo anunció un concierto especial para celebrar los 20 años de Raro, el álbum publicado en 2006 que marcó un punto de inflexión en su carrera y amplió su alcance entre nuevas generaciones de oyentes.

La banda liderada por Roberto Musso se presentará el 19 de diciembre en la Rambla de Montevideo, en lo que será el recital de mayor convocatoria de su historia en Uruguay. El espectáculo llevará por nombre Así soy yo, en referencia a una de las canciones más recordadas de aquel disco.

El Cuarteto de Nos en su versión 2025. Foto: Difusión

"A los que llegaron a lo de Damián, a los que siguen atravesando puertas, a los porfiados de siempre: este show es para ustedes", publicó el grupo en sus redes sociales al anunciar el concierto.

"Cuando salió Raro no sabíamos todo lo que iba a pasar después. Son 20 años de una historia compartida, de canciones que fueron parte de sus vidas tanto como de las nuestras. Vamos a celebrar todo eso en la Rambla, y lo queremos hacer con ustedes. Nos vemos el 19 de diciembre. Porque este festejo es tan suyo como nuestro", agregó la banda.

Las entradas estarán a la venta en Redtickets, divididas en tres sectores: Campo Gaucho Power, Casa de Damián y Dr. Hermes. El primero será el de menor costo. Casa de Damián contará con ingreso y servicios sanitarios exclusivos, mientras que Dr. Hermes ofrecerá además espacios exclusivos para bebidas y alimentos.

Los precios son: 890 pesos para Gaucho Power, 3.090 para el sector Casa de Damián y 3.590 pesos para Dr. Hermes.

La preventa para clientes Santander comenzó este viernes a las 10.00 y se extenderá hasta el 7 de junio a la misma hora. La preventa para fans comenzará el 7 de junio a las 10.00. mientras que la venta general se habilitará el 7 de junio desde las 17.00.

Además, la producción informó que: "en caso de suspensión por condiciones climáticas, el espectáculo será reprogramado, priorizando su realización al día siguiente".