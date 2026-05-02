Conociendo Rusia vuelve a Uruguay en formato íntimo: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas del show

Conociendo Rusia, el proyecto liderado por el argentino Mateo Sujatovich, prepara su vuelta a Montevideo con un espectáculo íntimo. Bajo el título Mateo, el show propone un regreso a la esencia de sus canciones y presenta al artista reimaginando su obra.

La cita será el domingo 25 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre y las entradas ya están a la venta en Tickantel. Los precios van de 1720 a 2970 pesos, y hasta a las 12.59 se desarrolla una preventa exclusiva para Santander. A las 13.00 se lanzará la venta general.

Esta no es la primera vez que Sujatovich actúa en Montevideo con un show unipersonal. En 2023 presentó Solo en el mismo escenario donde volverá a actuar en octubre. Allí alternó entre el piano y la guitarra para reimaginar canciones como “Cabildo y Juramento” y “Tu encanto”.

Dos años antes, en 2021, ofreció una propuesta similar en La Trastienda. Fueron seis funciones agotadas que marcaron su debut en Montevideo. En aquella época, el aforo estaba reducido a causa de la pandemia, y el músico centró su show en las canciones de Cabildo y Juramento, el disco de 2019 que marcó un quiebre en su obra y amplió su público.

Desde aquella primera visita, Conociendo Rusia actuó en varias ocasiones en Montevideo, ya en formato de banda completa. Lo hizo en escenarios como el Teatro de Verano y el Antel Arena, y en festivales como el Cosquín Rock Uruguay.

Nota a Mateo Sujatovich, musico argentino conocido por su proyecto musical Conociendo Rusia, en el Culto Cafe de Montevideo, ND 20241007, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En el último tiempo, el artista estrechó lazos con la música uruguaya. En 2024 grabó “Destruyo mi guitarra” con Paul Higgs, y el año pasado trabajó con Jorge Drexler en “Desastres fabulosos”, que recibió el Grammy Latino a la mejor canción pop/rock.