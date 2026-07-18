Buitres estrena "Nido de espinas" con escuchas en el Planetario: fechas, precios y dónde comprar entradas

La nueva era de Buitres exige atención. En vez de publicar su nuevo álbum en formato digital y dejar el éxito librado a la suerte —y a los algoritmos— la banda propone algo diferente.

Nido de espinas, su nuevo proyecto musical, va a estrenarse en un ciclo de escuchas inmersivas audiovisuales en el Planetario de Montevideo. Estas comenzarán el sábado 15 de agosto y se extenderán todos los viernes, sábados y domingos hasta el 27 de setiembre. Las entradas están disponibles en Tickantel a 600 pesos.

En diálogo con El País en junio, Gabriel Peluffo y Pepe Rambao adelantaron algunos de los pormenores.

“No están dadas las condiciones para que la obra se escuche entera porque se diluye en las más de 100 mil canciones nuevas por día que aparecen en las plataformas digitales”, afirmó Peluffo.

Por su parte, Rambao sopesó que los esfuerzos humanos y económicos que realizan en cada disco merecen una atención que no suele darse a los álbumes en la actualidad.

La idea surgió de Peluffo. Se imaginaba el Planetario con el cielo y las estrellas, pero luego del estreno del documental de Eduardo Darnauchauns adaptado al Domo 360°, conoció a los productores y realizadores, quienes le ofrecieron a la banda hacer algo similar. Ambos reconocieron que no buscan agregar un mensaje a la obra a través del medio audiovisual. La idea es que este solo acompañe.

Para el vocalista, Nido de espinas fue haberse lanzado a tomar riesgos de nuevo, algo que, a la altura de su carrera, considera grato. Por su parte, Rambao sostuvo que la banda encontró la manera de hacer canciones que parece que no pueden ser tocadas por ellos, pero que, sin embargo, adquiren su identidad.

Además de este ciclo de escuchas inmersivas, Buitres realizará un show en Sitio, ahora ubicado en Parque Roosevelt, en el mes de setiembre. No se concentrarán en el nuevo álbum, aunque algunas de las nuevas canciones formarán parte del setlist.