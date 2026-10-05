Babasónicos anunció su regreso a Uruguay: fecha, lugar y cómo acceder a la preventa de entradas para el show

La banda argentina Babasónicos anunció que regresará a Uruguay el sábado 8 de mayo de 2027 para presentarse en el Antel Arena. El grupo promete un recorrido por su extenso repertorio, con su último trabajo, Cuerpos vol. 1 (2025), como uno de los puntos de partida del espectáculo.

La preventa exclusiva con BBVA comenzó este lunes a través de Tickantel y continuará hasta el miércoles a las 10.00 o hasta agotar stock. Los precios van desde 2.200 hasta 3.300 pesos.

El talento de Adrián Dárgelos como showman, sumado a la calidad sonora y al despliegue visual que caracteriza las presentaciones del grupo, convirtió a sus conciertos en una experiencia especialmente valorada por sus seguidores. La banda atraviesa además un período de intensa actividad internacional: recientemente giró por España y se presentó en Berlín.

En junio, Babasónicos ofreció dos shows agotados en el Movistar Arena, donde durante dos horas recorrió distintas etapas de su carrera. En el repertorio aparecieron clásicos como "En privado", "Los calientes" e "Irresponsables", junto con canciones de Cuerpos vol. 1, entre ellas "Tiempo off".

El álbum, lanzado en 2025, marcó una nueva etapa para el grupo y se sumó a una discografía que comenzó a construirse a principios de los años 90 y que incluye discos fundamentales del rock argentino como Jessico, Infame y Mucho.

Ese mismo año, Babasónicos agotó dos fechas en el Estadio Ferro de Argentina y continuó llevando su música a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa. La actividad internacional se inscribe en una etapa de consolidación para una banda que, después de más de tres décadas de trayectoria, mantiene vigente su capacidad para renovar su sonido sin dejar de lado las canciones que forman parte de su historia.

Ahora, el grupo volverá a encontrarse con el público uruguayo en el Antel Arena, donde repasará parte de ese recorrido y presentará en vivo una nueva etapa de su carrera.