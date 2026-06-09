Asesinaron a Talay Riley: el compositor de hits de Dua Lipa, Zendaya y Britney Spears fue apuñalado en su casa

El cantante y letrista Mark Orabiyi, más conocido por su sobrenombre artístico, Talay Riley, fue asesinado el pasado viernes, aunque la noticia llegó a los medios británicos este martes.

El artista de 35 años, ganador de un Grammy y compositor de letras para cantantes como Nick Jonas, Jason Derulo, Dua Lipa o Britney Spears, fue encontrado muerto a puñaladas, según un comunicado de la policía.

Mark Orabiyi, fue encontrado en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, ubicado al este de la ciudad de Londres.

Talay Riley ganó el Grammy como coguionista de la canción "Lights On", parte del disco de H.E.R., que ganó mejor Album R&B en la 61° edición de los premios.

La policía recibió una llamada que daba parte de una agresión y encontró a Riley aún vivo, pero falleció antes de llegar al hospital. Junto a él, otro joven de 20 años también había resultado herido y aún permanece hospitalizado.

La policía informó de que arrestó en un primer momento a dos hombres de 27 y 24 años, más una mujer de 25, pero fueron puestos en libertad sin cargos y solo uno de ellos fue apercibido para que se mantenga localizable.

Talay Riley compuso canciones para Dua Lipa. Foto: Archivo. Foto: AFP

Riley ha escrito temas para artistas como Chris Brown, Prince Royce, Abraham Mateo, David Guetta, JLS, Khalid, Ellie Goulding, Big Time Rush o Zendaya, y ha dado giras por el Reino Unido y Estados Unidos acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz. Como solista, también lanzó canciones como "Make You Mine" y "Not Enough", así como colaboraciones junto a Tiësto y Kshmr.

Al conocerse su muerte, varios artistas le han dedicado palabras de homenaje y cariño en sus cuentas de Instagram. Su propio hermano Scribz Riley, también letrista, recordó que el trabajo de Talay "inspiró a tanta gente" y que su muerte "resulta increíble".

"Quienes lo conocieron públicamente recordarán con cariño a Talay por su increíble talento como compositor e intérprete, ganador de un premio Grammy y con múltiples discos de platino. Quienes lo conocieron y amaron personalmente extrañarán profundamente su humor, su generosidad y su inconfundible presencia. Agradecemos enormemente las innumerables muestras de cariño y apoyo que hemos recibido a través de mensajes, llamadas y visitas en las últimas horas. Gracias por su continua consideración y sensibilidad en estos momentos tan difíciles para todos", publicó la familia del artista.

Agencia EFE