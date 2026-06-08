Murió la actriz argentina María Rosa Fugazot, figura icónica de la comedia en cine y TV: tenía 83 años

La reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot murió este fin de semana a la edad de 83 años en Buenos Aires. Fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado que indicaba que había una persona descompensada. La artista forjó por más de 60 años de una destacable carrera en el mundo artístico.

La noche del domingo personal y de emergencia médica respondieron a un llamado por un problema de salud. Al llegar al apartamento, se constató el fallecimiento de Fugazot, que estaba en la cama de una habitación, acompañada de una amiga y una prima, sin rastros de violencia, agregaron las fuentes policiales.

“Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”, escribieron en un emotivo posteo desde la cuenta oficial del Multiteatro para homenajear a la reconocida actriz.

A lo largo de sus más de 60 años de trayectoria, estas fueron algunas de sus interpretaciones más recordadas. Tuvo una actuación destacada en La casa de Bernarda Alba, de 2014; también participó en la obra El conventillo de la Paloma, de 1998. En televisión, resaltó en programas como Operación Ja-Já (1967) y Polémica en el Bar. En El puntero (2011), la multipremiada miniserie dramática de Pol-ka, interpretó magistralmente a Antonia, la madre del Gitano Perotti (Julio Chávez).

La comediante había nacido el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López y era hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas.

Siempre focalizada en la comedia, Fugazot fue parte de los elencos de las películas Los superagentes contra los fantasmas, El rey de los exhortos, Mi novia el..., Los caballeros de la cama redonda y Las locas del conventillo, entre otras. En teatro trabajó desde los 15 años en innumerable cantidad de obras.

Fugazot con su hijo y César Bertrand.

Casi un año atrás, a los 53 años, falleció René Bertrand, hijo de César Bertrand y Fugazot. El reconocido actor se había desempeñado en teatro, cine y televisión y estaba en pareja con la actriz Belén Giménez, con quien tenía dos hijos. Según trascendió entonces, Bertrand luchaba contra una enfermedad en los huesos y cuando murió se encontraba internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Nacido como René Rogelio Roberto Caumont el 25 de agosto de 1971 en el seno de una familia artística: “Ser hijo de… me sirvió para el primer llamado para laburar porque mis padres sembraron amor”, había dicho el artista.

La Nación/GDA