Midachi se reunió para despedirse y anunció espectáculo en Uruguay: fecha, lugar y precios de las entradas

Midachi se reunió para celebrar su despedida. El histórico trío integrado por Dady Brieva, Miguel del Sel y Chino Volpato volverá a los escenarios en agosto para una gira por seis ciudades argentinas y este lunes anunció que también llegará a Uruguay.

Será el regreso del grupo a Montevideo luego de siete años. Su última presentación en la capital fue en 2019, cuando ofreció varias funciones de Midachi: 35 años en el Teatro Metro. Desde entonces, el proyecto entró en pausa, aunque sus integrantes mantuvieron el vínculo con Uruguay: Brieva presentó en varias oportunidades Super Dady, el mago del tiempo, mientras que Del Sel y Volpato trajeron el espectáculo Miguel y el Chino en Banda.

Ahora, los tres volverán a reunirse para presentar La despedida, un espectáculo que llegará al Antel Arena el sábado 14 de noviembre. Las entradas se venderán a través de Tickantel desde el jueves a las 12.00. Habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA hasta el sábado a las 11.59 y, ese mismo día al mediodía, comenzará la venta general. Los precios irán de 1.500 a 6.500 pesos.

Según contó el grupo en una entrevista con Infobae, la idea del reencuentro surgió a partir de una propuesta de Dante Gebel, conductor de La divina noche. "Fuimos a Los Ángeles, como tantos invitados, y él nos propuso: '¿Por qué no hacen como un cierre de su carrera?'. Ahí se fue formando todo", relató Volpato.

Aunque el trío permaneció separado durante varios años, sus integrantes aseguran que el vínculo nunca se rompió. De hecho, cuando Del Sel y Volpato presentaron Miguel y el Chino en Banda, explicaron que el proyecto nació luego de que no prosperara la idea de celebrar los 40 años de Midachi junto a Brieva, quien en ese momento tenía otros compromisos profesionales.

"Nunca entre nosotros hubo un mal clima, nunca. Siempre fue porque era embromado coincidir", afirmó ahora Brieva en diálogo con Infobae. Sobre el nuevo espectáculo, Volpato adelantó: "Será lo mejor de Midachi y algunas cosas novedosas. Ya estamos trabajando sobre eso. Este show lo vamos a recordar para siempre".

Para acompañar su vuelta a los escenarios, el trío publicó "Todo fue un sueño", una canción grabada junto a Los Palmeras que funciona como balance del camino recorrido. "Nos caímos mil veces para poder caminar, / El error fue un maestro, que nos enseñó a avanzar, / Todo fue un sueño, nadie quiere despertar, / Todo fue un sueño, un ensayo general, / Fue el camino, el destino, un propósito, una señal, / ¿Quién nos quita lo vivido, si miramos hacia atrás?".