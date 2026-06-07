Todos los ganadores de los Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil 2026: una autora revelación hizo doblete

El Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo volvió a convertirse en el punto de encuentro de autores, ilustradores, editores y lectores para la entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil 2026, un reconocimiento impulsado por la Cámara Uruguaya del Libro para destacar lo mejor de la producción nacional destinada a niñas, niños y jóvenes.

La ceremonia tuvo lugar ayer sábado en el marco de la 24.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla hasta el 14 de junio con entrada libre y gratuita y una amplia programación de presentaciones, talleres, espectáculos y actividades para todas las edades.

Los premios distinguen obras editadas en Uruguay y buscan visibilizar una producción literaria en constante crecimiento, además de convertirse en una referencia para docentes, investigadores y familias. Un jurado de expertos y especialistas en distintas áreas del universo literario se encarga de la cuidadosa selección de publicaciones.

Los ganadores de los Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil 2026

En la categoría Literatura Juvenil, el premio fue para Exclusivo para el Inspector Jack Etta, de Marcos Vázquez (Montena), que se impuso a Los astros sin voz, de Sofía Aguerre, y Noches de superluna, de Loren Ysella.

En Libro Álbum, el reconocimiento quedó en manos de Los bichos musicantes, de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga (El Mago de Hojalata). También competían Paso a paso, de Virginia Mórtola y Angelina Montero, y La ciudad que sueña, de Laura Carrasco, Eloísa Casanova y Luciano Supervielle.

La categoría Literatura Infantil tuvo como ganadora a Donde duerme el mar, de Lucía Bomio y Lucía Franco (Baobab). Completaron la terna ¿Hay gallinas en el universo paralelo?, de Andrés Alberto, y Esto no debería ser un secreto, de Alejandro Ferreiro.

En Divulgación, el jurado distinguió a Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2, de Leo Lagos y Eduardo Sganga (Altea Editorial). Los otros finalistas fueron El tango es como el dulce de leche, de Nicolás Peruzzo, y Bicentenario. Un cómic con historia, de Rodolfo Santullo, Guillermo Hansz y María Victoria Saibene.

El galardón Patrimonio y Rescate fue para Editorial Morisqueta por la recuperación de Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou, con ilustraciones de Alicia Baladan, y La pelota, de Felisberto Hernández, ilustrada por Diego Bianki.

Esta categoría pretende reconocer a las editoriales que se embarcan en recuperar obras de autores uruguayos consagrados que están fuera de circulación, permanecen inéditas o los estándares de sus ediciones están desactualizados.

El premio Revelación fue a manos de Martina Ramos por Ósculo (Crossbooks), novela que obtuvo un segundo reconocimiento durante la noche: el Premio del Lector, que se definió por por votación del público.

La obra, que narra la historia de amor entre un músico y una ex tarotista, superó en la votación a Jardín ambulante, de Virginia Mórtola con ilustraciones de Laura Carrasco, y a Augusto y los piratas del aire, de Sofía Aguerre. De esta forma, Ramos cerró una noche doblemente especial.

La escritora uruguaya Helen Velando. Foto: Darwin Borrelli

Helen Velando recibió el premio a la Trayectoria

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del premio Trayectoria a Helen Velando, una de las autoras más populares de la literatura infantil y juvenil uruguaya.

Actriz y escritora, Velando comenzó su camino artístico en el teatro y los títeres antes de consolidarse como autora. En 1993 ganó un Premio Florencio Sánchez como mejor actriz en el rubro infantil y, años después, alcanzó una enorme popularidad con Detectives en el Parque Rodó, título que marcó a toda una generación de lectores.

A lo largo de su carrera publicó decenas de libros, entre ellos Detectives en el Cementerio Central, Misterio en Cabo Polonio, Los cazaventura y Secretos en la posada vieja, convirtiéndose en una referente de la literatura infantil contemporánea en Uruguay.