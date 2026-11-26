El fallecimiento del guitarrista Andy Taylor, integrante de Duran Duran, ha generado una oleada de homenajes en el mundo de la música británica, encabezados por sus compañeros de banda, que lo recordaron como la "chispa" del grupo, junto con otros artistas como Rod Stewart.

La noticia de la muerte de Taylor, a los 65 años y a causa de un cáncer de próstata, se hizo pública el miércoles por la noche en un comunicado de su familia, en el que precisaron que el músico había fallecido el lunes "en paz, en su casa y rodeado de su familia".

El guitarrista era especialmente conocido por haber formado parte de Duran Duran en dos etapas, entre 1980 y 1986, y entre 2001 y 2006, por lo que tras conocer la noticia, sus excompañeros en la banda, Simon Le Bon, John Taylor, Roger Taylor y Nick Rhodes, le dedicaron un mensaje de despedida, en el que aseguraron que fue "quien dio a la banda su chispa".

Duran Duran recordó que el guitarrista había estado presente desde el principio de la historia de la banda y cómo, desde que se integró, "aportó una energía y un carisma inconfundibles" a sus temas. También destacaron que, en la segunda etapa de los años 2000, tras reunirse de nuevo, fue "genial volver a hacer música con él".

"Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil, a la par de su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra", continuaron diciendo.

Además del comunicado conjunto, cada uno de los integrantes de la banda, a título individual, se deshicieron en halagos hacia el guitarrista. "Hay un enorme vació en mi corazón que tiene la forma de Andy Taylor", dijo Le Bon. "El genio de Newcastle", lo definió Roger.

"Un maestro de los riffs, un melodista, un virtuoso (aunque odiaba ese término) de la guitarra y un cantante con una voz increíble, dijo John; mientras que Nick optó por despedirse de Taylor en forma de poesía: "Adiós fuego demoníaco, cable de alta tensión", escribió.

De Rod Stewart a Spandau Ballet

Además de Duran Duran, también otros artistas como Rod Stewart, Belinda Carlisle, la banda Spandau Ballet o el exlíder de Led Zeppelin, Robert Plant, se sumaron a los homenajes hacia Taylor.

"Adiós Andy, mi querido amigo. Hicimos buena música juntos y al mismo tiempo tuvimos un poco de diversión escandalosa", dijo Stewart en una publicación de Instagram. El músico británico indicó que había escrito cinco canciones junto a Taylor para su álbum Out of Order (1988), incluida "Lost in you".

La banda londinense Spandau Ballet también publicó en redes sociales una fotografía del guitarrista, junto con un mensaje en el que afirmaban estar "profundamente tristes" de su muerte, y donde calificaban a Taylor como "un músico tremendamente talentoso y una parte importante de la escena musical británica de la que todos estábamos orgullosos de ser parte".

Duran Duran. Foto: Archivo. Foto: Duran Duran.

Nacido en Tynemouth (noreste de Inglaterra) en 1961, Taylor aprendió a tocar la guitarra, el bajo y la batería de forma autodidacta y tocó con varias bandas en el Reino Unido antes de unirse a Duran Duran, donde llegó tras responder a un anuncio en una revista musical en el que se buscaba a un guitarrista "con mucha energía".

Tras abandonar la banda en 2006, debido a "diferencias creativas", se mudó junto a su mujer, Tracey y el resto de su familia a Ibiza, donde se estableció y llegó a construir y regentar su propio estudio musical.

Agecia EFE