Una librería celebra sus dos años de vida con un festival gratuito que celebra la literatura y sus autores

Hasta el sábado, la librería y editorial Da Vinci celebra su Festival de Autores Uruguayos. Se trata de un ciclo de charlas y dos instancias musicales en Avenida del Libertador 2475, llegando al Palacio Legislativo. Comenzó el lunes y es gratuito.

Hoy estarán Ana Julia Martínez, autora de El sueño de Medusa, y Solanger Crocker, autora de Cocuyo (ambas a las 17.30); Juan Antonio Varese, con Cafés y naufragios: patrimonios históricos (18.30), y Pablo Regent, quien presentará su novela La alternativa (19.00).

Mañana, a las 17.30, Carina Blixen hablará sobre Felisberto Hernández; a las 18.30, Mayra Alvez, sobre Renacer, y a las 19.30, la Fundación Tsakos y la profesora Lisette presentarán danzas griegas.

El viernes estarán Mónica Cardoso, con Conversaciones de otoño (17.30), y Patricia Neumann, con Me quiero separar (18.30). A las 19.30, habrá un cierre musical con el coro a capela Voices.

El sábado, desde las 17.00, José Santín hablará de Paulina Luisi; habrá poesía a partir de Todas las vidas, de Alejandra Errecart, y Friederick Perschak charlará con Adrián Delgado sobre Hombre loco de pena. El cierre musical será de Il Dueto.

