Qué hacer en la Feria del Libro de Montevideo este 9 de octubre: cuatro actividades gratuitas recomendadas

La primera semana de La Feria del Libro de Montevideo 2026 se acerca al final de su primera semana con una agenda cargada con alternativas y actividades para detenerse este viernes 9 de octubre.

Tamara Tenenbaum, la filósofa y escritora argentina, llegará a presentar Un millón de cuartos propios: Ensayo para un tiempo ajeno, un libro que surge durante el proceso de traducción que Tenenbaum realizó de Un cuarto propio, de Virginia Woolf.

Cristina Peri Rossi, figura de la literatura uruguaya, será discutida por Valentina Dos Santos y Lil Castagnet a partir de La nave de los deseos, poesía reunida 1971-2024.

A su vez, habrá un espacio para discutir el lavado de dinero en Uruguay y la prosa desde el norte del país.

Para quienes estén pensando en acercarse a la feria, estos son cuatro recomendados para hoy, con horarios y salas para organizar la visita.

Desde Argentina, Tamara Tenenbaum

La filósofa, escritora, periodista y docente argentina Tamara Tenenbaum presenta Un millón de cuartos propios: Ensayo para un tiempo ajeno, con el que ganó el Premio Paidós de Ensayo 2025. Es a las 19.00 en Sala Roja. Participa Azul Cordo.

Ensayo. Libro sobre lavado de dinero

A las 18.00 en Sala Marosa de la feria se presenta el ensayo político Plata sucia, ¿existe el lavado de dinero en Uruguay? con la presencia de su autor, Andrés Alsina, junto al periodista Lucas Silva. Es un libro publicado por Ediciones Da Vinci.

Poesía. Charlar sobre Peri Rossi

Publicado dentro de la Colección Napas de editorial Hum, a las 19.00 se presenta La nave de los deseos, poesía reunida 1971-2024, de Cristina Peri Rossi. Conversan sobre el libro Valentina Dos Santos y Lil Castagnet. Es en Sala Dorada.

Cristina Peri Rossi (LLuís Gené/ EFE/ Archivo El País)

Artigas. Elogiada novela norteña

Los restos que fuimos, del artiguense Luis Do Santos se presenta a las 20.00 en Sala Dorada. De la actividad participarán además del autor su coterráneo Fabián Severo y Claudio Invernizzi. Es una publicación de Editorial Fin de Siglo.