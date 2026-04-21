La uruguaya que publicó con Minotauro y oculta su edad: la historia de "Noches de superluna" de Loren Ysella

Antes de convertirse en novela, Noches de superluna fue un intento fallido. “Me había quedado muy infantil, justo lo que no quería”, admite su autora, Loren Ysella. Después se convirtió en cuento armado a las apuradas para la Antología fantástica que se publicó en 2024. Entre una versión y otra pasaron años, reescrituras y decisiones que terminaron definiendo el tono de una historia que mezcla fantasía, identidad y territorio.

El corazón de esta historia de aventuras con temática LGBT está en sus personajes.

Ysella dice que Ángel apareció desde el inicio. “Quería un lobisón. No ese monstruo fuerte e imponente que es el hombre lobo, sino algo más frágil, más desgraciado. Alguien que no quiere ser lo que es, pero lo es igual”. Esa elección, lejos de ser solo estética, define el clima emocional del libro de la editorial Minotauro.

Thiago, en cambio, fue mutando. “Me interesaba que fuera artista, que pudiera construir imágenes desde lo que imagina. Incluso me gustaría que algún día haya una edición ilustrada, porque hay muchas referencias visuales”, cuenta.

También cambió el origen del personaje: terminó siendo del interior, una decisión que no estaba en el plan inicial, pero que enriqueció el relato.

Loren Ysella. Foto: Difusión.

Ahí aparece uno de los rasgos más interesantes de la novela: su anclaje en Uruguay.

Ysella -montevideana “bien de ciudad”, como se define- trabajó con registros de habla y referencias concretas para darle identidad al mundo que construye.

“Elegí Maldonado porque tengo una amiga de ahí y conozco cómo habla. Incluso iba a mis chats a ver cómo decía ciertas cosas”, dice entre risas. Ese detalle se traduce en una decisión lingüística: el uso de “tú” conjugado como “vos”, típico de esa zona. “Dudé en hacerlo porque alguien podía pensar que estaba mal escrito, pero era menos creíble que fuera del Este y hablara ‘perfecto’. Es una marca del personaje”, sostiene.

Esa misma lógica aparece en los escenarios: la rambla, los cementerios, los museos.

Portada del libro "Noches de superluna". Foto: Difusión.

“Me gusta que el lector piense: ‘esto lo conozco, pero no sé de dónde’. Y también que alguien de afuera se lleve la idea de que Uruguay existe, que tiene estos lugares”.

—Tenés una base fuerte en Wattpad con 13 historias lanzadas en esa plataforma. ¿Cómo fue el paso a la publicación tradicional?

—Es muy distinto. En Wattpad hay feedback inmediato y podés corregir sobre la marcha. En editorial, entregás y el ida y vuelta llega mucho después. Me costó adaptarme.

—¿Y cómo fue llegar a una editorial como Minotauro?

—Fue medio irreal, porque es una editorial muy importante en el género. Pensaba: “¿En serio va a salir? ¿Y si se arrepienten?”. Es el síndrome del impostor. Pero como es fantasía urbana, encajaba bien.

—Tus historias tienen presencia de personajes LGBT. ¿Desde dónde trabajás eso?

—Desde lo personal y desde la falta de representación que había cuando era chica. Por eso lo incorporo de forma natural: no es conflicto, es su mundo.

—¿Por qué decidiste no hacer pública tu edad?

—Porque siento que condiciona. La gente arma prejuicios: si sos mayor y escribís sobre adolescentes, o al revés. Y en Wattpad, donde hay público joven, a veces choca. Prefiero que imaginen lo que quieran.

—¿Pensaste la historia como una saga?

—No. Me gusta que las historias sean cerradas. Pero sí me interesa volver a ese universo con relatos extra, explorar personajes secundarios o contar qué pasa después. Eso seguro. Después, nunca se sabe.