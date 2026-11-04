Era taquígrafo, creó un juego de lógica como hobby y hoy su libro “Murdoku” es furor de ventas en Uruguay

Con más de 50 stands abarrotados de libros de fantasía, misterio, historia, amor, política, entre otros géneros, la Feria Internacional del Libro de Montevideo tuvo un protagonista de ventas: Murdoku.

La premisa es sencilla: resolver un crimen como si fuera un sudoku. El libro, que mezcla ingenio y misterio, ya es un superventas en todo el mundo, se tradujo a 15 idiomas y sigue en expansión para nuevos desafíos. ¿Pero qué tiene Murdoku que cautiva a jóvenes y adultos?

Manuel Garand, la mente detrás de Murdoku

Manuel Garand es un creador canadiense de rompecabezas, originario de Montreal, Quebec. Antes de crear Murdoku, trabajaba como taquígrafo. “Siempre he tenido una faceta artística y me ha encantado crear juegos”, cuenta Garand en diálogo con El País.

“Curiosamente, no es que me apasionen especialmente ni el sudoku ni los misterios de asesinatos. Sin embargo, solía disfrutar de los acertijos de lógica basados en cuadrículas —como el juego de Batalla naval—, en los que hay que colocar barcos en una cuadrícula. Me atraía la idea de crear nuevos juegos de lógica basados en cuadrículas que contaran con una narrativa y un objetivo claros”, explica.

Así nació Murdoku. En 2020, Garand se preguntó qué pasaría si tomara un sudoku y sustituyera los números por letras, añadiendo a la vez algunos elementos narrativos. “En lugar de colocar números, situaría personas en una cuadrícula, con una persona por fila y una por columna. Empecé a experimentar con el concepto y así nació Murdoku”, detalla el creador.

Manuel Garand, autor de Murdoku, firmando ejemplares del libro Foto: Instagram/Manuel Garand

Lo curioso es que todo empezó como un proyecto personal. Garand publicaba regularmente nuevos acertijos en su sitio web, y los seguidores “siempre pedían más”. “Siempre me ha gustado el formato imprimible para estos acertijos, así que convertirlos en un libro me pareció el siguiente paso natural”, asegura.

Pero el camino para llegar a publicar Murdoku no fue tarea fácil. “Presenté mi juego a un sinfín de agentes literarios y editoriales, pero nadie mostró interés. Por suerte, otro creador de acertijos, Jim Bumgardner, descubrió mi sitio web y se lo mostró a Francis Heaney, quien ahora es mi editor en Union Square & Co. Francis vio el potencial al instante, y le estoy sumamente agradecido por ello”, recuerda.

A día de hoy, Murdoku se convirtió en el trabajo de Garand “prácticamente a tiempo completo”. “Sigo creando todos los acertijos yo mismo, pero cuento con colaboradores maravillosos: Valentyna, que se encarga de las ilustraciones; mi esposa, que me ayuda a probarlo todo y otras personas que me apoyan en distintos aspectos del proyecto”, explica.

Consultado por si llegó a imaginar alguna vez que su libro hecho como hobby se convertiría en un éxito mundial, Garand asegura que, por las primeras reacciones, supo que el juego tenía un potencial enorme, pero esto supera todo lo que imaginó. “Recuerdo que, hace exactamente un año, me sentí muy emocionado al ver seis ejemplares en una librería local. No me habría imaginado que el libro llegaría a ser un éxito semejante, y además, tan rápidamente”, dice.

Para Garand, “hay muchísimas direcciones” que le encantaría explorar con Murdoku y “esto es solo el comienzo”. “Por ejemplo, acabo de organizar el primer concurso a nivel mundial y recibimos cerca de 10.000 participaciones; toda la comunidad se mostró muy entusiasmada al respecto. A medida que el juego crezca, también me gustaría explorar más contenido dirigido específicamente a principiantes o a jugadores expertos”, celebra.

Murdoku Foto: Murdoku

El fenómeno Murdoku en Uruguay: un universo en expansión

Desde su publicación en Uruguay, en agosto de este año, Murdoku ya vendió más de 6.500 ejemplares. Antes, según informó El País de Madrid, España ya llevaba vendidas más de 600.000 copias.

Amir Hajjoul, director general de Editorial Planeta Uruguay, explica a El País qué atractivo tenía el libro para que la editorial decidiera apostar por él: “Ya venía siendo un fenómeno editorial en España y entendimos que tenía todo para funcionar muy bien acá, en Uruguay: tiene misterio, tiene entretenimiento y una propuesta diferente que te invita a participar, y más en estas épocas dónde mucha gente busca entretenimiento fuera de las pantallas”.

Hajjoul detalla que el libro “llega a un público muy amplio, especialmente jóvenes y adultos que les gustan los desafíos y el misterio”.

De hecho, hay otras propuestas similares en el mercado, como Murdle —creado por el estadounidense G.T. Karber—, también publicado por Planeta.

Murdle es otro libro de resolución de crímenes publicado por Planeta Foto: Planeta

“Estamos atentos a este tipo de propuestas que ofrecen nuevas experiencias de lectura. El éxito de Murdoku demuestra que hay un público interesado en esos contenidos”, asegura Hajjoul.

En Uruguay, están disponibles el tomo 1 y 2 de Murdoku en librerías y su precio es de $ 890.

Este mes de noviembre, Planeta Uruguay publicará Merry Murdle: 25 casos de lógica para el adviento más criminal, que se suma a los anteriores lanzamiento de Murdle. Y en diciembre se publicará “una nueva colección muy aclamada por los lectores, que va en línea con estos contenidos de acertijos”, confirma el director de la editorial.