Qué es Murdoku, el juego de lógica policial que conquistó a los apasionados de los desafíos mentales

Resolver un crimen, descartar sospechosos y ejercitar la lógica al mismo tiempo. Esa es la propuesta de Murdoku, un pasatiempo que en los últimos meses ganó popularidad entre quienes disfrutan de los desafíos mentales y buscan alternativas a los clásicos sudoku o crucigramas. A medio camino entre un juego de detectives y un rompecabezas lógico, se convirtió en una novedad entre los aficionados a los juegos de ingenio.

El formato fue creado por el diseñador canadiense Manuel Garand, conocido por sus rompecabezas de lógica publicados en medios internacionales. Su propuesta mezcla la estructura deductiva del sudoku con el atractivo narrativo de las novelas policiales, una combinación que rápidamente encontró seguidores en varios países.

Parte de su éxito radica en que cada desafío cuenta una pequeña historia. En lugar de resolver una cuadrícula abstracta, el jugador investiga un caso, lo que agrega curiosidad y motivación para llegar hasta el final.

Aunque el nombre recuerda al sudoku, la mecánica es diferente. En lugar de completar una cuadrícula con números, cada partida presenta una escena del crimen con sospechosos, lugares y, según la versión, objetos o armas. A partir de una serie de pistas, el desafío consiste en ubicar correctamente cada elemento hasta descubrir quién cometió el crimen.

El sistema utiliza una lógica similar a los llamados “logic puzzles”: cada nueva pista permite eliminar opciones hasta llegar a una única solución posible. No hay que adivinar; todo se resuelve mediante deducción.

Por qué jugar Murdoku es bueno para el cerebro

Si bien ningún juego por sí solo previene enfermedades neurodegenerativas, los especialistas coinciden en que mantener el cerebro activo contribuye a estimular habilidades cognitivas. En el caso de Murdoku, se ponen especialmente en juego la atención sostenida (al analizar cuidadosamente cada pista), la memoria de trabajo (necesaria para recordar información mientras se resuelve el caso), el razonamiento lógico, la capacidad de deducción, la flexibilidad cognitiva (al modificar hipótesis cuando aparece nueva información), la planificación y la resolución de problemas.

Además, al tratarse de un rompecabezas narrativo, también estimula la imaginación y la curiosidad, dos factores que ayudan a mantener el interés durante más tiempo que otros ejercicios puramente mecánicos.

A diferencia de muchos videojuegos o aplicaciones diseñadas para generar respuestas rápidas, Murdoku invita a detenerse, leer con atención y pensar antes de tomar una decisión. Esa característica lo convierte en una actividad ideal para quienes buscan un entretenimiento tranquilo.

Representación del cerebro humano. Foto: Freepik.

Dónde se puede jugar Murdoku

Actualmente existen varias formas de probar la experiencia del Murdoku. En la página oficial, donde hay casos gratuitos para jugar directamente en línea y también versiones imprimibles; en libros que reúnen decenas de casos con distintos niveles de dificultad; y en aplicaciones para celulares Android que adaptan esta mecánica al formato móvil.

Para quienes disfrutan de los desafíos de lógica, los enigmas policiales o simplemente quieren incorporar un nuevo hábito para mantener la mente activa y estimular su creatividad, Murdoku ofrece una propuesta diferente: un rompecabezas donde cada pista acerca un poco más a descubrir al culpable.