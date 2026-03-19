Comicpalooza 2026 en el CCE: Guía de actividades, horarios y talleres con entrada libre en Montevideo

Este sábado, el Centro Cultural de España (CCE) será sede de la tercera edición de Comicpalooza, una jornada dedicada al cómic, la historieta, el manga y la novela gráfica que se realizará de 13.00 a 19.30 con entrada libre. La actividad se enmarca en el Día del Cómic y del Tebeo.

Durante toda la tarde, el edificio del CCE (Rincón 629) será sede de una numerosos talleres, charlas, proyecciones, juegos de rol, música en vivo y espacios de lectura. En planta baja se instalará una feria con editoriales, colectivos y artistas, donde convivirán novedades locales, ediciones anteriores y materiales de difícil acceso.

Ese día se presentará la novela gráfica Marina y la estrella, de Inés Fragueiro, que se acompañará de la creación de un mural en vivo a cargo de artistas invitadas, en diálogo con el Mes de las Mujeres.

En paralelo, el primer piso albergará un mangacafé con actividades y propuesta gastronómica temática, mientras que el segundo ofrecerá una ludoteca y la comicteca. El programa de charlas abordará temas como financiamiento, circulación internacional y adaptaciones audiovisuales, con la participación de referentes locales. También habrá talleres orientados a distintos públicos, desde narrativa infantil hasta creación de fanzines.

Uno de los cruces destacados será la conversación entre el cineasta Pablo Stoll y el dibujante Nicolás Peruzzo, quienes dialogarán sobre el pasaje de la película El tema del verano (2024) a la novela gráfica. La actividad comenzará a las 16.00 y luego se exhibirá la comedia.

El cierre de la edición será a las 19.00 en la planta baja del CCE. Allí presentarán el grupo de surf-rock The Supersónicos y luego habrá un set a cargo de DJ Mancuso.

Grilla completa de actividades del Comicpalooza 2026

Actividades destacadas:



Estación de dibujo en vivo

Dibujantes participantes trabajarán frente al público, mostrando el proceso de creación de personajes y universos de historieta.

Dibujantes participantes trabajarán frente al público, mostrando el proceso de creación de personajes y universos de historieta. Muestra: Inés Fragueiro

Presentación de Marina y la estrella , con foco en su proceso creativo. La autora publica con Hotel de las Ideas y está nominada a los Premios Cinder.

Presentación de , con foco en su proceso creativo. La autora publica con Hotel de las Ideas y está nominada a los Premios Cinder. Mural en vivo

Diseño de Mariel Garbarino y realización en vivo por Pasajera en tranc3 y Mokek, en el marco del Mes de las Mujeres.

Espacios permanentes:

Piso 1 – Mangacafé

Espacio de encuentro con actividades, manga y propuesta gastronómica de inspiración oriental.

Espacio de encuentro con actividades, manga y propuesta gastronómica de inspiración oriental. Piso 2 – Ludoteca y comicteca

Área de lectura y juegos, con mediadores que recomiendan contenidos según intereses.

Área de lectura y juegos, con mediadores que recomiendan contenidos según intereses. Piso 4 – Juegos de rol

Mesas abiertas durante toda la jornada, coordinadas por masters experimentados.

Charlas:

Piso 2 – Aula 2.4



14:00 a 14:45 — El podcast de historieta

15:00 a 15:45 — Financiamiento: fondos y crowdfunding

16:00 a 16:45 — De Uruguay al mundo, con Matías Bergara

17:00 a 17:45 — Del tebeo al cine

Piso 1 – Aula 1

16:30 a 17:30 — Cómo hacer viral tu manga

18:00 a 18:45 — La actualidad del cómic argentino

Talleres:

13:30 a 15:00 — Ilustración y narrativa infantil

15:00 a 16:00 — Manga: la primera página

15:30 a 17:00 — Cómo dibujar dinosaurios

17:30 a 19:00 — Taller de fanzines

Charla + proyección:

16:00 — El tema del verano : la película y el cómic, con Stoll y Peruzzo

: la película y el cómic, con Stoll y Peruzzo 16:30 — Proyección de El tema del verano

Muestras:

16:00 a 19:00 — NKU – diferente lugar, mismo sonido

Proyecto de novela gráfica colaborativa entre Guinea Ecuatorial y Uruguay. Incluye lectura colectiva a las 17:00.

Cierre musical: