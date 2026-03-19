Comicpalooza 2026 en el CCE: Guía de actividades, horarios y talleres con entrada libre en Montevideo
Este sábado, el Centro Cultural de España será sede de la tercera edición de Comicpalooza, que ofrecerá una serie de actividades con entrada libre en su edificio de Rincón 629. Los detalles.
Este sábado, el Centro Cultural de España (CCE) será sede de la tercera edición de Comicpalooza, una jornada dedicada al cómic, la historieta, el manga y la novela gráfica que se realizará de 13.00 a 19.30 con entrada libre. La actividad se enmarca en el Día del Cómic y del Tebeo.
Durante toda la tarde, el edificio del CCE (Rincón 629) será sede de una numerosos talleres, charlas, proyecciones, juegos de rol, música en vivo y espacios de lectura. En planta baja se instalará una feria con editoriales, colectivos y artistas, donde convivirán novedades locales, ediciones anteriores y materiales de difícil acceso.
Ese día se presentará la novela gráfica Marina y la estrella, de Inés Fragueiro, que se acompañará de la creación de un mural en vivo a cargo de artistas invitadas, en diálogo con el Mes de las Mujeres.
En paralelo, el primer piso albergará un mangacafé con actividades y propuesta gastronómica temática, mientras que el segundo ofrecerá una ludoteca y la comicteca. El programa de charlas abordará temas como financiamiento, circulación internacional y adaptaciones audiovisuales, con la participación de referentes locales. También habrá talleres orientados a distintos públicos, desde narrativa infantil hasta creación de fanzines.
Uno de los cruces destacados será la conversación entre el cineasta Pablo Stoll y el dibujante Nicolás Peruzzo, quienes dialogarán sobre el pasaje de la película El tema del verano (2024) a la novela gráfica. La actividad comenzará a las 16.00 y luego se exhibirá la comedia.
El cierre de la edición será a las 19.00 en la planta baja del CCE. Allí presentarán el grupo de surf-rock The Supersónicos y luego habrá un set a cargo de DJ Mancuso.
Grilla completa de actividades del Comicpalooza 2026
Actividades destacadas:
- Estación de dibujo en vivo
Dibujantes participantes trabajarán frente al público, mostrando el proceso de creación de personajes y universos de historieta.
- Muestra: Inés Fragueiro
Presentación de Marina y la estrella, con foco en su proceso creativo. La autora publica con Hotel de las Ideas y está nominada a los Premios Cinder.
- Mural en vivo
Diseño de Mariel Garbarino y realización en vivo por Pasajera en tranc3 y Mokek, en el marco del Mes de las Mujeres.
Espacios permanentes:
- Piso 1 – Mangacafé
Espacio de encuentro con actividades, manga y propuesta gastronómica de inspiración oriental.
- Piso 2 – Ludoteca y comicteca
Área de lectura y juegos, con mediadores que recomiendan contenidos según intereses.
- Piso 4 – Juegos de rol
Mesas abiertas durante toda la jornada, coordinadas por masters experimentados.
Charlas:
Piso 2 – Aula 2.4
- 14:00 a 14:45 — El podcast de historieta
- 15:00 a 15:45 — Financiamiento: fondos y crowdfunding
- 16:00 a 16:45 — De Uruguay al mundo, con Matías Bergara
- 17:00 a 17:45 — Del tebeo al cine
Piso 1 – Aula 1
- 16:30 a 17:30 — Cómo hacer viral tu manga
- 18:00 a 18:45 — La actualidad del cómic argentino
Talleres:
- 13:30 a 15:00 — Ilustración y narrativa infantil
- 15:00 a 16:00 — Manga: la primera página
- 15:30 a 17:00 — Cómo dibujar dinosaurios
- 17:30 a 19:00 — Taller de fanzines
Charla + proyección:
- 16:00 — El tema del verano: la película y el cómic, con Stoll y Peruzzo
- 16:30 — Proyección de El tema del verano
Muestras:
- 16:00 a 19:00 — NKU – diferente lugar, mismo sonido
Proyecto de novela gráfica colaborativa entre Guinea Ecuatorial y Uruguay. Incluye lectura colectiva a las 17:00.
Cierre musical:
- 19:00 — The Supersónicos
- DJ set: Esteban Montaño (DJ Mancuso)
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