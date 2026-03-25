Colección Sherlock Holmes con El País: títulos, precios y dónde conseguir los libros del famoso detective

Desde mañana, El País publica un nuevo coleccionable: Sherlock Holmes DeLuxe que reúne todos los casos del detective creado por Arthur Conan Doyle en ediciones para coleccionistas.

Serán 15 volúmenes con tapas y presentación inspiradas en las de The Strand Magazine, la revista de la época donde se publicaban los relatos de Sherlock Holmes. Transportan, es verdad, al Londres del 1900 y a la edad de oro del mito literario.

Son verdaderamente vintage con su estampado en oro, ilustraciones de cubierta coloreadas a partir de las originales e ilustraciones originales, entre otros detalles.

Imagen de la serie "El joven Sherlock". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

La colección se inicia con El sabueso de los Baskerville, la novela más famosa publicada originalmente en 1902. El segundo volumen es, de hecho, el libro inaugural de la saga, Estudio en escarlata publicada en 1887 y que sería la primera aparición de Holmes y el doctor Watson, su fiel colaborador y ladero.

La historia de Holmes y su creador, es una de las relaciones más complejas entre un autor y su obra. Doyle, un médico escocés de formación, se basó en su profesor de la universidad, el Dr. Joseph Bell, para crear al detective en 1887 con Estudio en escarlata. La asombrosa capacidad de observación y deducción de Bell se convirtió en el motor del método de Holmes, un enfoque que revolucionó la literatura y anticipó técnicas reales de la ciencia forense como la balística y la toxicología.

Pese al éxito mundial en la revista The Strand, Doyle llegó a odiar a su creación, sintiendo que opacaba sus “obras serias” de novela histórica. En 1893, lo mató en las cataratas de Reichenbach enfrentándolo a su némesis Moriarty (eso pasa en El problema final, el sexto volumen de la colección). Sin embargo, la indignación del público -que incluso llevó luto- y el dinero lo obligaron a revivirlo 10 años después, explicando que Holmes solo había fingido su muerte (verlo en La casa vacía, el octavo libro). Al final, el detective sobrevivió a su propio autor.

El primer tomo sale 220 pesos y el resto de la colección, 430 pesos. Se consiguen en coleccionables.elpais.com.uy, por el 2900 4141 o pidiéndoselo al canillita