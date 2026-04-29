Cierra Ediciones de la Flor, el emblemático sello argentino que publicó a Quino, Mafalda y Fontanarrosa

En el 50° aniversario de la Feria del Libro de Buenos Aires, una de las editoriales independientes por antonomasia de Argentina, Ediciones de la Flor, escribe su último capítulo en la historia del libro.

En el stand 1509 del Pabellón Amarillo ya se rematan títulos del catálogo del sello creado en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María Kuki Miller, en cuyo lanzamiento intervinieron también el editor Jorge Álvarez y el recordado “abogado de escritores” Oscar Finkelberg (quien ayudó a que fueran liberados tras más de cien días de arresto durante la dictadura militar). La pareja se divorció en 2009 y Divinsky se retiró del sello en 2015; a partir de ese año, Miller ocupó la dirección editorial.

El año pasado, cuando los sobrinos herederos de Quino anunciaron que toda la obra del historietista pasaría al sello Sudamericana de la multinacional Penguin Random House, Ediciones de la Flor fue “herida de muerte”, según describió hoy un editor. Mafalda era uno de sus principales “long sellers”.

En diálogo con el diario La Nación, Miler confirmó la noticia. "La editorial no se vende, como nunca quisimos hacerlo –dice–. Simplemente la cierro porque considero un ciclo cumplido para la editorial y para mí, al margen de todos los demás factores que modifican la actividad de nuestro sector”. Hasta fin de año, mantendrá la editorial, donde trabajan cinco personas; desde hace un año, De la Flor no imprime ejemplares.

“Fue un golpe al corazón; De la Flor era Quino y Quino era De la Flor”, dice Miller sobre el retiro de la obra de Quino, que fue su amigo. El cierre se explica también por otros motivos: la caída en el consumo, el aumento en los costos, los cambios en los modos de editar. “No tengo sucesor; mi hijo es músico y yo no podría empezar con una editorial de cero a mis 82 años”, responde al ser consultada.

Mafalda, uno de los grandes éxitos de "Ediciones de la Flor". Foto: Archivo. Foto: Archivo.

En el stand de De la Flor en La Rural se puede leer la despedida de la editorial, “50 Ferias y una sola Flor”, en la que se hace un repaso por la historia del sello: “En 1975 participamos de la primera Feria Internacional Del Libro de Buenos Aires y, aun estando presos o en el exilio sus editores, estuvimos en todas las que hubo desde entonces, festejando la posibilidad de encontrarnos con nuestros lectores, escuchar sus comentarios, responder sus preguntas, y sonreír con cada uno que llegaba, libro o papelito en mano, a llevarse la firma de sus autores favoritos”.

En De la Flor se publicaron en español la primera novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa (en coedición con Lumen, de España), cuentos y novelas de Roberto Fontanarrosa y Griselda Gambaro, novelas de John Berger y clásicos de no ficción de Rodolfo Walsh. Hoy, esas obras se encuentran en los catálogos de Random House y Planeta.

“Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos", se lee en el stand 1509. "Editar libros en Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos. Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera. Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad. Nos despedimos, sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros, y que esos libros que editamos con convicción y amor todos estos años, seguirán en las bibliotecas y la memoria de nuestros lectores. Gracias a ustedes por ser parte de estos 60 años de nuestra historia”.

Ediciones de la Flor también publicó historias de Roberto Fontanarrosa. Foto: Archivo.

El anuncio de Ediciones de la Flor tras perder los derechos de Quino

"Desde mañana, 1 de julio 2025, Ediciones de la Flor dejará de publicar los libros de Quino, el emblemático autor de nuestro sello", publicaron en su página de Facebook.

"Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa, hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora", agregó la editorial.

La Nación/GDA