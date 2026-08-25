Las minivacaciones de Leonel Jaime con su novia en Punta del Este en un hotel que le consiguió Nacho Ruglio

Leonel Jaime atraviesa sus primeras semanas como jugador de Peñarol y, aprovechando un breve descanso en la agenda carbonera, se regaló unas minivacaciones junto a su novia en Punta del Este.

El futbolista argentino fue parte del plantel que el sábado empató 0-0 ante Deportivo Maldonado, en el Campus de Maldonado, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Diego Aguirre no tuvo una buena noche y fue superado durante varios pasajes por el conjunto fernandino, aunque logró rescatar un punto.

Luego del encuentro, el cuerpo técnico decidió dar libre el domingo a los futbolistas. Jaime aprovechó que ya se encontraba en Maldonado para quedarse en el departamento y conocer Punta del Este junto a su pareja, una joven morocha de pelo largo y bajo perfil.

Con autorización de Diego Aguirre, el jugador no regresó a Montevideo con el resto de la delegación. Según informó El Observador, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, incluso le consiguió un hotel para que el nuevo ídolo aurinegro pudiera prolongar su estadía en el este junto a su novia.

La pareja aprovechó entonces el domingo para recorrer el principal balneario uruguayo. A pesar del frío y del cielo parcialmente cubierto, estuvieron en la playa y dejaron registro del paseo en las redes sociales.

En las imágenes compartidas se los ve juntos sobre la arena, abrazados y sonrientes, con el mar de fondo. También aparecen dándose un beso. La publicación fue acompañada por un corazón y la cuenta de Instagram del futbolista.

Leonel Jaime y su novia.

El descanso fue breve. Este lunes, Jaime volvió a los entrenamientos con sus compañeros y ya puso la mira en uno de los partidos más importantes del semestre para Peñarol: el clásico ante Nacional.

Antes, el carbonero tendrá actividad este miércoles frente a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay, encuentro que se disputará en el Estadio Centenario. Jaime no estará en ese compromiso.

Todas las miradas del argentino, por lo tanto, están puestas en el domingo, cuando Peñarol recibirá a Nacional desde las 15.30 en el Estadio Campeón del Siglo, por la cuarta fecha del Clausura.

