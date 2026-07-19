¿Qué hay para hacer en la semana? El estreno de la nueva película de Spider-man, obras teatrales y ciclos de cine

La final del Mundial entre Argentina y España hoy será el broche de un mes coptado por el deporte. Afortunadamente, la cartelera cultural de esta semana cuenta con distintas opciones para todos los gustos.

El estreno de Spider-Man: Un nuevo día, se consagra como uno de los más esperados del año. Con La Odisea en las salas de cine, Cinemateca aprovecha para realizar una retrospectiva de la carrera de Christopher Nolan. En el teatro, La ballena y El brote se suben a las tablas de los teatros más grandes de la ciudad. A su vez, para aquellos que se quieren quedar en casa, el streaming y la televisión traen distintas ofertas.

Spider-man, ciclo de Nolan y la vuelta de varios clásicos

La semana en el cine es protagonizada por el retorno de la saga de uno de los superhéroes más memorables del género. Spider-Man: Un nuevo día se estrena este miércoles en salas del país. La cuarta entrega del héroe de Marvel es protagonizada por Tom Holland y Zendaya. El lunes en Cine Arte del Sodre se proyectarán dos clásicos: El mundo de Apu, dirigida por Satyajit Ray, a las 17.00; y Una mujer en la arena, de Hiroshi Teshigahara, a las 19.30. Ambas proyecciones serán en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.

Luego del estreno de La Odisea, Cinemateca realizará el ciclo “Nolan, al principio” dedicado a los inicios del director antes de éxitos como Oppenheimer y su participación en la saga Batman. Las primeras dos películas del ciclo serán Following, de 1999, y Memento, de 2000. Ambas tendrán funciones el lunes y el martes. En Movie Punta Carretas, habrá una proyección de Cantando bajo la lluvia este martes. Dirigida por Gene Kelly y lanzada en 1952, muestra al bailarín en todo su esplendor.

Christopher Nolan. Foto: Commons.

La ballena, El brote y más sobre las tablas de teatro

Esta semana, la cartelera teatral en Montevideo ofrece varias opciones. El lunes en el Auditorio Adela Reta estará La ballena, con el argentino Julio Chávez como protagonista. El jueves estrena El brote en el Teatro Solís. También habra funciones el viernes y sábado. Se realizarán dos galas de preestreno de La casa de Bernarda Alba, por la Comedia Nacional, este viernes y sábado en el Teatro Solís. Hola fin del mundo, una obra autobiográfica de Gonchi Decuadro, estará el viernes y el sábado en la sala Hugo Balzo. El miércoles, la murga La Mojigata se presenta en el Auditorio Adela Reta.

Propuestas de música tropical y clásica para ver en vivo

Los espectáculos para ver en vivo esta semana son de distintas propuestas uruguayas. Este miércoles en la sala Hugo Balzo, se presenta Diego Iraola con Entre canciones y recuerdos. El artista vuelve luego de siete años a dicha sala para recorrer su repertorio y cantar sus canciones nuevas. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el espectáculo Eternidad este sábado, en el que el director invitado David Del Pino Klinge interpretará un réquiem alemán de Johannes Brahms. Ese mismo día, Miguel Cufos, figura de la música tropical e integrante de Karibe con K, dará un show en la sala Héctor Tosar.

Miguel Cufós en su rincón, rodeado de instrumentos y recuerdos de Karibe con K. Foto: Leonardo Mainé.

Spin-offs de series queridas y premiaciones en streaming

Las plataformas de streaming esta semana también llegan con estrenos de películas y series. Hoy se estrenará en Netflix la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de la famosa serie de zombies. El lunes, se transmitirá por la misma plataforma la entrega del premio Mark Twain al Humor Estadounidense al comediante Bill Maher. El miércoles, la plataforma también estrenará Stuart no logra salvar el universo, un spin-off de la franquicia The Big Bang Theory. A partir del viernes estará disponible Los creyentes, un thriller español dirigido por José Coronado.

Cine uruguayo y el regreso de En su salsa y The Floor

Luego de un mes mundialista, la televisión llega con grandes regresos. En su salsa, de Canal 10, volverá con el chef Jesús Graña de lunes a viernes al término de La mañana en casa. En Canal 12, vuelve vuelve The Floor, La Conquista, de lunes a viernes a las 16.15. El programa de juegos es conducido por Aldo Cauteruccio, chef de la Selección Uruguaya. En el marco del ciclo “El cine de los uruguayos”, Canal 5 transmitirá este viernes a las 22.00 Otra historia del mundo, una comedia dramática de 2017 protagonizada por César Troncoso, con la participación de Néstor Guzzini y música de Hugo Fatttoruso.