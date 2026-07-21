Murió Kaylee Hottle, la actriz que interpretó a Jia en la saga de acción "Godzilla vs. Kong"; tenía 18 años

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en las películas de la saga Godzilla y Kong, murió a los 18 años tras sufrir un accidente de tránsito en el estado de Maryland, Estados Unidos.

Según informaron las autoridades, la joven viajaba a bordo de un Honda Accord modelo 1995 cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y terminó impactando contra una zanja al costado del camino durante la madrugada del martes.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien contó al portal TMZ que viajó desde Texas hasta Maryland para reconocer el cuerpo de su hija. Además, en una transmisión en vivo realizada en lengua de señas, relató que primero fue informado de que Kaylee había sufrido un grave accidente y que, poco después, recibió una llamada de las autoridades comunicándole que su corazón se había detenido mientras era trasladada al hospital.

Nacida en Atlanta, Georgia, Kaylee Hottle pertenecía a una familia integrada por varias generaciones de personas sordas. Dio sus primeros pasos frente a las cámaras cuando tenía apenas nueve años, participando en comerciales, entre ellos una campaña para la aplicación de videomensajería Glide, ampliamente utilizada por la comunidad sorda y con discapacidad auditiva.

Kaylee Hottle en la película "Godzilla y Kong: El nuevo imperio". Foto: Archivo.

Su salto a la fama llegó en 2021 con Godzilla vs. Kong, donde interpretó a Jia, una adolescente sorda que desarrolla un vínculo especial con King Kong y se comunica con él a través del lenguaje de señas. El personaje convivía en la Isla Calavera junto a la doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall.

Tres años más tarde volvió a ponerse en la piel de Jia en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, consolidándose como uno de los rostros más recordados de la franquicia. Además de su trabajo en el cine, también participó en la nueva versión d ela serie Magnum P.I., donde interpretó a Joon en un episodio de la cuarta temporada.