Falleció Ascen López, actriz española de los éxitos de Netflix "Machos Alfa" y "Muertos S.L."; tenía 69 años

La actriz española Ascen López, reconocida por sus papeles en las exitosas series de Netflix Machos Alfa y Muertos S.L., falleció a los 69 años. La noticia fue confirmada este martes por la Unión de Actores y Actrices y por la entidad de gestión de actores y bailarines AISGE, que la despidieron con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Nos ha dejado la adorable Ascen López, actriz enorme y reina televisiva en Muertos S.L., Machos Alfa o Sentimos las molestias. Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida", expresó AISGE en su publicación.

Hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento.

López era una de las actrices de reparto más reconocibles de la ficción española reciente. En Muertos S.L., la comedia creada por Laura y Alberto Caballero, interpretaba a Nieves, mientras que en Machos Alfa daba vida a Marga. Ambas producciones se convirtieron en fenómenos de audiencia dentro del catálogo de Netflix y contribuyeron a acercar su trabajo a espectadores de todo el mundo.

Ascen López en la serie "Muertos S.L." Foto: Archivo.

Su muerte se conoció apenas días después de que Netflix anunciara el estreno de la cuarta y última temporada de Muertos S.L., previsto para el 7 de agosto. La serie, protagonizada por Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Amaia Salamanca, contará con una de las últimas interpretaciones de la actriz.

El pasado 31 de mayo, López había celebrado públicamente su cumpleaños número 69. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparecía sonriendo junto a una torta con las velas que marcaban su edad y escribió: "Un año más. ¡¡¡Gracias!!!".

Nacida en Ávila, Ascen López se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid bajo la dirección de William Layton, uno de los grandes maestros de la interpretación en España.

Muere la actriz Ascen López.



Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UzQPKxSrVe — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 14, 2026

A lo largo de su carrera construyó una sólida trayectoria en televisión, teatro y musicales. Además de sus trabajos en Machos Alfa y Muertos S.L., participó en series como Águila Roja, Caronte, Policías, en el corazón de la calle y Sentimos las molestias.

Sobre los escenarios también dejó una extensa carrera. Formó parte del elenco de El cuaderno de Pitágoras, producción del Centro Dramático Nacional estrenada en 2022, y del exitoso musical Billy Elliot, que se presentó en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid entre 2019 y 2020.

Con su fallecimiento, el audiovisual español pierde a una actriz de amplia trayectoria que, especialmente en los últimos años, encontró una nueva generación de seguidores gracias a dos de las comedias más populares del catálogo de Netflix.