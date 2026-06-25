Murió Paul Avery, el actor de "Superman": se incendió su casa y falleció junto a su esposa; tenía 81 años

El actor Paul Avery y su esposa Sheila fallecieron a causa de un incendio en su casa en Blairstown, Nueva Jersey la madrugada del martes pasado. Los bomberos rescataron a la pareja dentro de la propiedad, pero fallecieron por inhalación de humo.

Sus hijos, Parker Sanchez y Kyle Avery, confirmaron la noticia y el diario estadounidense Los Ángeles Times informó que el accidente ocurrió por la mañana en la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Mohican Road. La causa que originó el fuego se desconoce por el momento, aunque está bajo investigación por parte de las autoridades locales.

Paul Avery tenía 81 años y su esposa, Sheila Avery, 77. El actor trabajó durante 12 años en la serie de televisión All My Children, donde interpretó a Hughie, el barman del establecimiento ficticio Foxy’s.

El artista también participó en la película Superman de 1978, en los programas Three’s Company y Soap, y filmó más de 300 anuncios comerciales a lo largo de su carrera. Además, produjo obras de teatro en Nueva York y Los Ángeles.

“Él tenía un papel muy chico, una sola línea en Superman, pero realmente hizo un gran trabajo con eso”, recordó Parker Sanchez, hija de la pareja. Por su parte, Kyle Avery añadió que durante una ceremonia de los premios Oscar emitieron un fragmento de esa película donde aparecía su padre, lo que motivó a un amigo a fabricarle una estatuilla casera con papel de aluminio.

Sus carreras y relación

Paul Avery nació el 8 de octubre de 1941 en Indianápolis, sirvió en la Guerra de Vietnam durante su juventud y luego se mudó a las ciudades de Los Ángeles y Nueva York para trabajar en la actuación.

Sheila Avery, en cambio, nació el 22 de mayo de 1949 en Kansas City, estudió teatro en la universidad, participó en giras artísticas para soldados en Vietnam y trabajó de enfermera matriculada.

La pareja se conoció a fines de la década de 1970 en Nueva York, en un edificio residencial habitado por actores independientes que se trasladaban según las temporadas de los teatros regionales.

Ambos comenzaron su relación en 1982 y se casaron en 1984, por lo que en abril pasado celebraron sus 42 años de aniversario. La mujer estuvo casada previamente con John Quincy Bruce Jr., padre de Sanchez.

El matrimonio se radicó en Blairstown debido a que Paul Avery, que tenía una licencia de piloto de aviones pequeños, solía aterrizar en un aeródromo de esa localidad de Nueva Jersey. Allí abrieron la librería Cabbages and Kings, y el actor fundó la revista Warren County Companion, trabajó de proveedor de internet y redactó críticas de cine para los diarios New Jersey Herald y The New York Times.

La mujer se desempeñó como consejera de sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual, capacitando a voluntarios encargados de asistir a las víctimas del área. “Personas que hicieron su capacitación hace 20 años nos contactaron para decirnos que nuestra madre cambió su forma de pensar el mundo”, remarcó Parker Sanchez a Los Ángeles Times al respecto.

La Nación/GDA