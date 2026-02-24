Luto en Hollywood: murió Robert Carradine y su familia reveló la dura lucha que el actor mantuvo en silencio

A los 71 años murió Robert Carradine, actor popularmente conocido por su interpretación de Sam McGuire en la serie de los 2000, Lizzie McGuire, y por las películas Más allá de la gloria y La venganza de los nerds. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que compartió Deadline el lunes y reveló que desde hacía dos décadas sufría de bipolaridad.

Rápidamente, Hilary Duff, quien interpretó a su hija en la ficción, se pronunció en las redes sociales y compartió un sentido mensaje de despedida.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban", expresó su familia a través de un comunicado.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, remarcaron. Por último, solicitaron privacidad para atravesar este difícil momento.

El actor Keith Carradine (Nashville, Dexter), hermano mayor de Robert, dijo que la familia quería hacer público el diagnóstico para que la gente supiera cómo “Bobby” le hizo frente. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, sostuvo.

Luego de que se hiciera pública la noticia, Hilary Duff compartió un emotivo posteo en su feed de Instagram para despedir a su padre de la ficción. “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", escribió en Instagram la exprotagonista de Lizzie McGuire.

Por su parte, Jack Thomas, quien interpretó a su hijo menor en la serie de Disney, también tuvo unas profundas palabras para el actor. “Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby casi toda mi vida. Era una de las personas más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director talentoso, pero, sobre todo, era parte de mi familia”, manifestó.

“Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, otros difíciles y muchas risas en el medio. Lo admiraba de niño y, más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que para él, estaba haciendo algo bien”, sentenció.

Conocido por sus papeles en Lizzie McGuire, Más allá de la gloria, La venganza de los nerds y Rescate en L.A., Carradine nació en Los Ángeles el 24 de marzo de 1954 en el seno de una familia de artistas: hijo del actor John Carradine y hermano menor de los también actores Keith Carradine, quien fue el que comunicó su fallecimiento, David Carradine (fallecido en 2009) y de Christopher Carradine, arquitecto y exvicepresidente de Disney Imagineering.

Era padre de tres hijos: Ever Carradine, fruto de su relación con Susan Snyder y quien siguió sus pasos y decidió dedicarse a la actuación, y Marika Reed e Ian Alexander, a quienes tuvo con su exesposa Edie Mani, de quien se divorció en 2018, tras 28 años de matrimonio. Aunque su tiempo en la pantalla disminuyó un poco durante los últimos años, hasta el final se mantuvo activo con su podcast Party Nerds Pop-Cast, en el que entrevistaba a distintas celebridades junto al actor Richard Gabai.

La Nación/GDA