Estrenos de cine del 22 de octubre: "El baño del Papa", policiales, documentales y un villano de Batman

Aprovechando la anunciada visita de León XIV, se reestrena en todo el país El baño del Papa, la película de Enrique Fernández y César Charlone que gira alrededor de la llegada de Juan Pablo II a Melo, en 1988.

Se estrenó en julio de 2007 y convocó a 72.841 espectadores, según el sitio Cinestrenos, lo que la convirtió en la segunda película uruguaya más popular de la historia; la primera es En la puta vida, de Beatriz Flores Silva.

Considerada una de las películas uruguayas más importantes y, seguramente, una de las más populares, El baño del Papa presentó el universo de la frontera a partir de la historia de un quilero (interpretado, en su papel consagratorio, por César Troncoso) que sueña con construir un baño para los miles de visitantes que llegarán a Melo. Las cosas no van a salir como se espera, pero eso es una excusa para contar una historia entrañable, por momentos divertida, por momentos dramática e intransferiblemente uruguaya.

Producida por Elena Roux, con música de Luciano Supervielle y Gabriel Casacuberta y un elenco que se completa con Virginia Méndez, Mario Silva y Nelson Lence, entre otros, El baño del Papa se estrenó en el Festival de Cannes. Recibió 17 premios internacionales y la Asociación de Críticos del Uruguay la consideró la mejor película uruguaya del año.

El reestreno llegará a varias salas de Montevideo y del interior del país, para volver a poner en pantalla grande una de las películas más reconocidas y populares del cine uruguayo.

Además de ese y el regreso de Los Otros del que se habla acá, hay estrenos para la cartelera local.

Uno es El poder de la red, una suerte de secuela de Red social, aquella película con Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, quien escribió el guion de la primera, la película actualiza en qué andan el mundo y Zuckerberg.

Basada en una investigación de The Wall Street Journal con testimonios de una exempleada de Facebook, denuncia cómo la empresa maneja conscientemente la información que reciben los usuarios. Se acusa a Zuckerberg de contribuir, a través de sus algoritmos, a socavar la democracia. Actúan la ganadora del Oscar Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong como Zuckerberg.

Sobre otros asuntos de acuciante actualidad, Cinemateca Uruguaya estrena NAZA, un documental israelí que “indaga en los sistemas de inteligencia militar israelíes y el uso de tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial durante la guerra en Gaza”, de acuerdo con el boletín de Cinemateca Uruguaya.

Es la nueva película de los oscarizados directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor.

También se estrena A cualquier precio, un policial ambientado en tiempos de las luchas por los derechos civiles, en la década de 1960. Mark Wahlberg interpreta a Greg Scarpa, un sicario de la mafia que colabora con el FBI en una investigación sobre los asesinatos de dirigentes por los derechos civiles en un Mississippi marcado por la violencia contra los negros.

Y llega una película del universo DC, Clayface, en la que una estrella de Hollywood se convierte en un monstruo. Protagonizada por Tom Rhys Harries, está dirigida por James Watkins.

A Cinemateca Uruguaya llega también la película portuguesa Paraíso, de Daniel Mota. El documental reconstruye los años noventa, cuando las fiestas electrónicas reunían a jóvenes, DJ, productores y bailarines en torno a una nueva forma de vivir la música, según el boletín de la institución.

Y Hoja seca, un drama georgiano sobre una fotógrafa desaparecida, dirigido por Alexandre Koberidze.

