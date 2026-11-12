Estrenos de cine del 12 de noviembre: Johnny disfrazado de Scrooge, comedia francesa y una de terror coreana

Hay varios estrenos de cine esta semana, además de la uruguaya Siete balas, de la que se habla acá y que cuenta la historia de un copamiento en la Ciudad Vieja.

En Ebenezer: los fantasmas de Navidad, Johnny Depp es Ebenezer Scrooge, el célebre personaje creado por Charles Dickens. Dirigida por Ti West, un maestro del cine de terror (X, Pearl), esta nueva versión de Cuento de Navidad propone un recorrido sobrenatural por el pasado, el presente y el futuro de un hombre obligado a enfrentarse a sus decisiones y buscar una oportunidad de redención. Habrá que ver.

En Cómo robar un banco, Nicholas Hoult y Zoë Kravitz protagonizan un thriller de acción del especialista David Leitch (John Wick, Deadpool 2). La historia sigue a un hombre desesperado que planea un elaborado atraco contra el sistema financiero que arruinó su vida acompañado por unas estrellas virales que convierten sus golpes en una sensación en las redes.

La comedia francesa Buenas vibraciones, de Reem Kherici, reúne a Alexandra Lamy y François Cluzet como un matrimonio de ya 20 años en el que ella confiesa a Tom que nunca tuvo un orgasmo. La revelación lleva al ingeniero a embarcarse en la creación de un dispositivo destinado a revolucionar el placer femenino.

También se estrena una surcoreana de terror Zona cero, de Yeon Sang-ho, en la que un virus de rápida mutación aparece en una conferencia de biotecnología en la que se desata . Los infectados se vuelven criaturas salvajes y un grupo de sobrevivientes busca cómo escapar.

Y Almudena, documental de Azucena Rodríguez tendrá una función especial mañana viernes 13 las 19.20 en Cinemateca Uruguaya y recupera la voz y la memoria de la escritora española Almudena Grandes.

También se estrena la animada Escuela de monstruos.