"Cortafuego" es la película más vista en Netflix Uruguay hoy martes 24 de febrero de 2026 y de esto se trata

En la era cibernética, el streaming se ha convertido en una de las formas más comunes de entretenimiento. Sitios como Netflix, Prime Video, Max y Disney+ modificaron la manera en la que consumimos contenido audiovisual, ofreciendo una amplísima variedad de películas y series para todos los gustos.

Cada vez más observadores eligen invertir su tiempo de ocio en disfrutar de las mejores películas en Netflix, ya sea en solitario o en compañía de amigos y familiares. La placidez de poder ver lo que queremos, cuando queremos, ha hecho que estas plataformas se conviertan en una parte crucial de nuestra vida cotidiana, permitiéndonos acceder a un catálogo eterno de producciones de alta calidad con tan solo unos clics.

Teniendo en cuenta todo eso, ¿cuál es la más elegida por los uruguayos hoy?

"Cortafuego, lo más visto en Netflix hoy

La película Cortafuego se ha convertido en un fenómeno en Netflix, destacándose como la más vista en Uruguay. Esta obra, que combina el drama y el suspenso, narra la angustiante historia de Lide, una joven que desaparece en el bosque justo cuando su familia se prepara para mudarse. La trama se intensifica cuando un incendio forestal comienza a desatarse, obligando a su madre a emprender una desesperada búsqueda para encontrarla antes de que las llamas lo consuman todo.

Logra capturar la esencia de la relación madre-hija, explorando temas de amor, pérdida y la lucha por la supervivencia. A medida que la madre se adentra en el bosque, el espectador se sumerge en un viaje emocional que refleja la desesperación y la esperanza, y que mantiene al público al borde de su asiento.

La película invita a los espectadores a valorar los lazos familiares a través de una conexión emocional que se convierte en el motor de la narrativa, haciendo que el público se sienta parte de la lucha por la supervivencia.

Las películas más vistas de Netflix Uruguay

El resto del Top 10 de las películas de Netflix en Uruguay hoy se completa así:

Cortafuego

Los huérfanos

El mundo temblará

Los locos Addams

Los locos Addams 2

Cómo ser soltera

Tan distinto como yo

El vínculo sueco

El paseo 8

El exorcista: Creyentes



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.