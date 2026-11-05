Gurvich y la ciudad de Montevideo: se inaugura muestra que reúne más de 120 dibujos del artista uruguayo

En el marco de los 100 años del nacimiento de José Gurvich (será el 5 de enero de 2027), distintos museos del país preparan exposiciones y actividades para recorrer la obra del gran artista uruguayo. Una de ellas es Gurvich y la voz de la ciudad - Dibujos del Cerro y Montevideo (1946-1968), una muestra que reúne más de 120 piezas de pequeño formato realizadas sobre papel.

La exposición que se inaugura hoy en el Museo Gurvich y continuará hasta el 15 de enero, incluye dibujos a lápiz, tintas y acuarelas que permiten acercarse a una faceta más íntima de su producción. Las obras retratan los lugares en los que Gurvich vivió y trabajó, como el Cerro y otros rincones de Montevideo, y dan cuenta de los cambios que atravesaron esos espacios a lo largo de dos décadas.

Gurvich comenzó sus estudios de arte a los 15 años, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue alumno de José Cúneo. Tres años después se incorporó al Taller Torres García, del que formó parte como artista y docente.

Uno de los lugares que tuvo especial importancia en su vida y su obra fue el Cerro. En 1957 se mudó a una casa de la calle Polonia, propiedad de su amigo y compañero del taller Gonzalo Fonseca. Allí formó su hogar y estableció también su espacio de trabajo, en un barrio marcado por la actividad de la industria frigorífica y la presencia de comunidades inmigrantes.

Museo Gurvich. Foto: Archivo.

Ese entorno aparece en los dibujos de esta muestra. Algunas piezas son bocetos y apuntes vinculados a otros trabajos; otras tienen valor como obras independientes.

La exposición propone así un recorrido por los espacios cotidianos que acompañaron a Gurvich y que dejaron su huella en su producción artística. Se trata de una oportunidad para descubrir la ciudad desde sus dibujos y acercarse a una parte de su obra que complementa sus creaciones más conocidas.