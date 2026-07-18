Patricia Wolf: una vieja pelea con Eunice Castro, las reglas de su relación abierta y la censura en Canal 5

Patricia Wolf dio sus primeros pasos siendo modelo, pero con los años construyó una carrera mucho más amplia en los medios: fue conductora, panelista y jurado en televisión; actuó en teatro y se probó como DJ. Hoy, instalada en Punta del Este, divide sus días entre la música, el emprendimiento gastronómico de su hijo y nuevos desafíos profesionales, mientras mantiene pendientes algunos sueños, como hacer cine, radio y producir sus propias canciones.

En sus más de 30 años de trayectoria pasó por ciclos como Mundo Cruel (Canal 10), Malas Compañías, Verano perfecto (Canal 12), Algo Contigo (Canal 4) y lo último que hizo fue ¿Quién es la máscara? (Teledoce).

Además, protagonizó obras como Falladas, Casados sin hijos —junto al Puma Goity— Gorda y Bollywood, dirigida por José María Muscari.

El 2 de julio cumplió 52 años y con esa excusa te invitamos a repasar cinco historias y curiosidades que ayudan a entender por qué sigue siendo una de las figuras más versátiles del espectáculo uruguayo.

César Troncoso le dio un consejo

Compartió escenario con César Troncoso en Gorda y fue de las experiencias más enriquecedoras de su carrera. Contó en Algo Contigo (Canal 4) que el actor la ayudó a cambiar su forma de encarar el trabajo. “Yo me peinaba, me maquillaba y me arreglaba, y él me decía: ‘Pati, dejá todo eso, vos actuá’”, recordó.

Acostumbrado a otro tipo de teatro, Troncoso insistía en que lo importante era concentrarse en el personaje y no en la producción. “Repasá la letra, ponete a hacer lo que tiene que hacer un actor”, le repetía. Wolf aseguró que fue una enseñanza valiosa y destacó el profesionalismo de su compañero, a quien definió como “un divino” y alguien a quien “adora”.

Denunció censura en Canal 5

Aseguró que fue víctima de censura durante su etapa al frente de Cocineros uruguayos (Canal 5). En Malos pensamientos (Azul FM), recordó junto a Orlando Petinatti un episodio ocurrido en 2019, cuando el conductor fue como invitado al programa y un móvil en vivo se extendió más de lo previsto,

y redujo al mínimo su participación.

Según contó Petinatti, tiempo después Fabián Cardozo le confesó que la decisión de estirar ese móvil respondió a un pedido de las autoridades del canal para evitar que Peti tuviera más tiempo al aire. “Una ridiculez”, respondió Wolf, quien aseguró que ese día recibió constantes indicaciones por la cucaracha de que volverían al estudio, algo que nunca ocurría.

“Fue el tercer programa y arranqué con el pie izquierdo a nivel interno. Al aire tenía que sonreír, pero por dentro estaba re caliente”, recordó. Tras la emisión, dijo que reclamó a la producción y fue tajante: “Fue censura, claro que sí“. En esa misma nota, quitó la responsabilidad a Cardozo: “Lo utilizaron”, dijo.

Tuvo una pelea con Eunice Castro

Wolf y Eunice Castro no empezaron con el mejor vínculo, pero con los años forjaron una amistad. En Abran cancha (Del Sol), recordó que desde Mundo Cruel (Canal 10) le tiró un palo al aire, que “no fue nada lindo” y que Eunice recibió con mucho dolor. Tiempo después se la cruzó en un evento y le pidió disculpas.

Sin embargo, verdadero acercamiento llegó cuando condujeron Verano Perfecto (Canal 12). “La vida nos juntó para aprender la una de la otra”, dijo Wolf, y aseguró que su colega le enseñó a ser “más humilde y diplomática”. Emocionada, Eunice respondió que fue “un descubrimiento” trabajar juntas y recordó el doloroso momento mediático que eligió atravesar desde el silencio.

Las reglas de su relación abierta

Nunca ocultó que vive el amor bajo sus propias reglas y habla sin tapujos sobre su intimidad. Tras su matrimonio con Agustina Zuasnabar, hoy mantiene una relación abierta con Nacho Conti, un vínculo que, según contó en varias entrevistas, se planteó “desde el día uno” y cuyas reglas fueron cambiando con el tiempo.

“Si se te cruza alguien que te gusta, no te reprimís”, resumió en Era Obvio. Incluso reveló que ambos se cuentan cuando tienen una cita y que, en ocasiones, incorporan a una tercera persona, aunque aclaró que siempre se trata de mujeres porque Conti es heterosexual. “Cuanto más tengo relaciones fuera de mi pareja, más lo elijo a él”, aseguró.

También confesó que fue infiel en el pasado, aunque dijo que no disfrutó esa experiencia, y no descartó explorar el poliamor en el futuro. “Nada es una imposición, todo puede adaptarse y renegociarse”, afirmó sobre la filosofía que guía su relación.

El clic que hizo por Danilo Astori hijo

Patricia Wolf pasando música en La Juanita Foto: Gentileza La Juanita Music

Hoy es una DJ consolidada, pero el verdadero clic musical llegó gracias a una historia de amor. En una entrevista con El País, contó que toda la vida fue una apasionada de la música y que siempre, cuando estaba en una pista de baile, pensaba qué canciones pondría. Sin embargo, fue al conocer a su expareja Danilo Astori (hijo) cuando esa inquietud terminó de tomar forma. “Conectamos desde la música”, recordó.

Empezó pasando música en reuniones de amigos, luego se formó con referentes y convirtió ese hobby en una profesión. “Si pudiera, dejaría todo para vivir de esto”, aseguró. Tres veranos atrás confesó que quería estudiar producción musical, crear sus propios temas y llevar su música fuera de Uruguay.