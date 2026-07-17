Los secretos de los tatuajes de los famosos y quién se hizo el primero con anestesia general en Uruguay

Cuando las puertas del estudio de Nacho Debia se cierran, los famosos dejan atrás las cámaras y los flashes para sumergirse en charlas profundas mientras la tinta plasma en su piel diseños pensados a dúo. El boca a boca ha sido su gran aliado durante más de 25 años. Su último hito fue realizar el primer tatuaje bajo anestesia general en un quirófano, a Jona Suárez. Estas y otras historias del tatuador de los famosos.

Nacho Debia dedica horas a conversar con quien tiene enfrente antes de que la aguja toque la piel. Busca conocer qué lo moviliza, los lugares y personas que le dejaron huella, y esos símbolos tan importantes en su vida como para querer llevar por siempre en su cuerpo.

“Se genera una intimidad muy profunda”, resume. Ese ritual se repite desde hace más de cuarto siglo y convirtió a su estudio en una parada obligada para decenas de mediáticos.

Perdió la cuenta de la cantidad de famosos que han confiado en su trazo. Claudia Fernández es una de las clientas más fieles, con casi 20 tatuajes del sello Debia. Uno de los más significativos es un vasito de whisky con la mano de su abuelo.

También se tatuó frases de su autoría, como “A rabiar” —que da nombre a su libro— y otros fanáticos han pedido ese mismo diseño. Su esposo, Leonel Delménico, no se queda atrás: lo último que se hizo fue un retrato de la propia Claudia, inspirado en una producción de fotos donde posó como una chica de calendario de los años 60.

Marcelo Scaglia tiene a Maradona y Los Redondos en su antebrazo. Las mangas de Miguel Ángel Chagas son religiosas, mientras que su pecho y su espalda están cubiertos de diseños cargados de símbolos familiares. Roberto Moar, en tanto, transformó ambos brazos y su espalda en un gran mural de su vida.

El tatuaje que se hizo Leonel Delménico de Claudia Fernández como pin-up.

Kairo Herrera y Jéssica Zunino lo eligieron para que diseñara el tatuaje de su compromiso: dos humanoides felinos con rasgos típicos de ambos.

El Reja se tatuó mucho y hoy tiene el brazo derecho con un estilo blackout que tapa mucho de lo viejo: “Es un poco la adicción a la tinta”, reconoce.

Jona Suárez se hizo el primer tatuaje con sedación en Uruguay

Si hay un trabajo que marcó un quiebre en la carrera de Debia fue el que realizó en mayo a Jona Suárez. El diseño cubre toda la espalda del líder de La Nueva Escuela y se convirtió en el primer tatuaje hecho bajo anestesia general en un quirófano de Uruguay.

La iniciativa surgió del propio músico. “Estaba sufriendo con un tatuaje chiquito y quería hacerse toda la espalda. Me dijo: ‘Me encantaría hacer como Arcángel, que lo durmieron’. Le respondí que podía averiguar si existía la posibilidad de hacerlo con un equipo médico”, recuerda Debia.

Siguió una intensa gestión para convencer a los anestesistas de animarse a un procedimiento inédito. “No fue fácil”, reconoce. A los pocos blocs habilitados se sumaba un prejuicio sobre los tatuajes que persiste.

“No tenían dimensión del tiempo ni del proceso que implica. Pero es como cualquier procedimiento estético. Cuando me conocieron, se dieron cuenta de que iba en serio. Les mostré registros de otros países donde se hace: Estados Unidos, Suiza, España, Colombia y Argentina”, cuenta.

La coordinadora de la clínica fue clave para concretar el proyecto. Debia aclara que se trató de una sedación baja, supervisada por un médico.

El procedimiento duró cinco horas y media y participaron tres tatuadores. Por el método tradicional hubiera demandado unas diez sesiones de cuatro horas. “Es cerrar los ojos y, cuando los abrís, hay un trabajo que suele llevar meses”, resume.

El costo termina siendo similar al de hacerlo por etapas, ya que implica reservar un quirófano y dedicar una jornada completa de trabajo.

“Era como dibujar sobre un papel. Podíamos apoyarnos y trabajar con mucha más precisión, porque una persona consciente no soporta tantas horas sin moverse”, cuenta.

El resultado superó las expectativas. “Jona quedó fascinado y a la semana ya tenía prácticamente todo curado”. Desde entonces, varias personas se acercaron a consultar y su intención es conformar un equipo especializado para ofrecer este tipo de procedimientos en Uruguay.

¿Qué diseño se hizo Jona Suárez en su espalda? La espalda que Jona Suárez se tatuó bajo anestesia general. El diseño de la espalda de Jona Suárez se armó entre el músico y Debia durante semanas. La obra incluye referencias al candombe y a Uruguay. Muestra a un gramillero que, a través de una clave de sol, le transmite el legado cultural a un niño que representa al propio Jona. También aparecen el pabellón nacional, un tero como símbolo de libertad, el Teatro de Verano, el Parque Rodó, el Palacio Salvo, un mate y un tambor. El boceto fue adaptado con inteligencia artificial para aprovechar cada espacio de la espalda y lograr una composición a medida para el artista.

José María Giménez se tatuó la fecha del debut con Uruguay

El primer famoso cuya visita al estudio puso nervioso a Debia, hace 25 años, fue O.J. Morales. Por entonces era figura de Nacional y llegó después de ver en la tribuna un retrato suyo tatuado en el brazo de un hincha.

Anécdotas con futbolistas tiene muchas, pero la del tatuaje con la fecha del debut de José María Giménez en la selección uruguaya es una de las más memorables.

Josema ya tenía turno para hacerse otro diseño, pero después de su notable actuación frente a Colombia en el Centenario, decidió inmortalizar en su piel aquel 10 de setiembre de 2013.

Mientras preparaban el dibujo, un periodista lo llamó para pedirle una entrevista y el zaguero respondió: “No tengo problema. Me estoy tatuando; si quieren, vengan para acá”. Esa nota dio la vuelta al mundo.

Con el tiempo, sin embargo, decidió taparse el tatuaje para evitar las cargadas en redes sociales. “En Uruguay somos los únicos que escribimos ‘setiembre’ sin P. Para el resto del mundo era una falta de ortografía y recibía un hate terrible”, cuenta Debia. De todos modos, agradece haber sido parte de ese “pedacito de historia”.

La historia del tatuaje del Colorado de Omar Gutiérrez

El retrato de Omar Gutiérrez que Nacho Debia le tatuó al Colorado.

Otro relato digno de enmarcar es el del retrato de Omar Gutiérrez que le tatuó al Colorado. El conductor acababa de fallecer y, por esos días, Debia buscaba un diseño que llamara la atención para lucirse en una convención de tatuajes que organizaba.

En una charla con un periodista surgió el tema y tuvo una idea: “Qué impactante sería hacer un retrato de Omar”, le comentó.

Imaginó que sería difícil encontrar a alguien dispuesto a llevar ese tatuaje. “Pensé en el Colorado, pero no creo que quiera”, dijo. El periodista, que tenía su teléfono, se ofreció a ponerlos en contacto. “Mirá que no tiene plata”, le advirtió. Pero Debia tenía decidido regalárselo.

“Lo llamamos y lo primero que quiso saber fue si dolía mucho. Le dije que un poquito le podía molestar, pero que lo iba a poder soportar. Le conté que el trabajo se hacía en dos sábados y que hablábamos más cerca de la fecha”, recuerda.

Lo llamó seis veces en los días siguientes, sin suerte. Ya se había resignado cuando, al llegar a la convención, le avisaron que el Colorado lo estaba esperando. “Yo cumplo”, le dijo.

Estaba nervioso y emocionado. El tatuaje quedó pronto en apenas 45 minutos y el resultado lo fascinó. “La gente rodeó el stand. A él le encantaba ser popular; lo llamaron de todos los medios. Se sintió importante y feliz porque lo reconocían”, cierra.