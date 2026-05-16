Magui Correa: el blooper con Blanca Rodríguez, la vez que quedó varada en una isla y el abucheo en una marcha

En casa de Magui Correa se escuchaba mucha radio, de día y de noche. Su padre la despertaba con algún informativo y siempre ponía ¿Usted qué opina?, el ciclo de Sergio Gorzy en Sport 890. Así, y también gracias a la gimnasia artística, se impregnó de ambos mundos y durante un tiempo pensó que quería ser periodista deportiva.

Se anotó en la Facultad de Comunicación y dio sus primeros pasos en un canal de cable de Canelones con apenas 17 años. El programa se llamaba El Surtidor y, al principio, solo atendía el teléfono, hasta que le dieron más tareas y empezó a encargarse de coberturas locales.

También trabajó en el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, hasta que en 2011 apareció la oportunidad de hacer una pasantía en El Espectador. En el interín, se enteró de que buscaban periodistas en Canal 4, se presentó a una prueba y quedó seleccionada.

En Radio Sarandí, según ha contado, se sintió “como en casa”. Le abrieron las puertas y confiaron en ella para conducir el noticiero de la tarde. “Fue otra escuela”, definió alguna vez.

Tiempo después entró a Canal 10: primero a Subrayado y luego pasó a las mañanas de Saeta. Dejó su puesto para irse detrás de su amor, Sergio “Chapita” Blanco, a México, aunque meses más tarde logró recuperarlo y hoy es una de las conductoras de La mañana en casa.

El 14 de abril cumplió 39 años, motivo suficiente para repasar cinco curiosidades sobre la periodista y comunicadora que quizás no conocías.

Magdalena Correa y Chapita Blanco. Foto: Instagram @maguicorrea

Protagonizó un blooper al aire con Blanca Rodríguez

En PH (Canal 4) recordó un momento vergonzoso que vivió al aire. Fue durante un móvil en vivo para Subrayado, cuando lo conducía Blanca Rodríguez. “Me olvidé del nombre del entrevistado”, contó. Según relató, la esencia era el mensaje, y no la persona en cuestión. “Dije, ‘vamos con el vocero de bomberos’. Lo peor es que era Simón Burlón, cómo no me acordé del nombre”, recreó.

Confesó que le subían los colores de la calentura: “Soy de las que le gusta que todo siempre salga bien”. Por ese motivo, dijo, decidió acortar su jornada laboral: dejó los móviles del noticiero y se quedó solo con La mañana en casa. “No me daba la cabeza”.

Quedó varada en una isla de Panamá

Vivió una experiencia insólita en un viaje a Panamá. Empezó a visitar seguido ese país porque una de sus mejores amigas se mudó allí en 2014. La anécdota ocurrió lejos de la ciudad. “Antes de la pandemia hicimos el viajecito un fin de semana a una isla. Era a una hora y media de la ciudad, hermoso. De repente empieza a llover, a ponerse gris el cielo”, recordó en Algo que decir (Canal 12).

Mientras recorrían distintas islas para hacer snorkel, el clima empeoró. La situación terminó siendo más complicada de lo esperado. “Horas bajo la lluvia, las olas cada vez más grandes y peligrosas”, dijo. Esa vez quedó varada en la isla por el temporal: “Quedamos cual náufragos, sin celular en una oficina de la Armada”, recreó.

Actuó en una novela de niña

Su primer contacto con las cámaras llegó mucho antes del periodismo. En diálogo con FM Naturaleza de Tala contó que sus padres y tíos hacían teatro independiente y viajaban seguido con compañías artísticas. En una de esas giras por Brasil conocieron a un grupo de clowns que tiempo después terminó instalando un canal de cable en Canelones. Allí tuvo una inesperada oportunidad: actuar de niña en una novela. “Fue increíble. Debe haber registro de eso pero no sé dónde”, recordó.

A los 16 años volvió al mismo canal para trabajar en El Surtidor, primero atendiendo el teléfono y luego haciendo entrevistas y coberturas locales. “Ahí empecé de a poco a enfrentarme a una cámara”, contó.

Quería ser periodista deportiva

En su casa la radio estaba siempre encendida y así nació su pasión por el periodismo. Su padre sintonizaba ¿Usted qué opina? el ciclo de Sergio Gorzy. “Me dormía escuchando el walkman y me despertaba con el Toto Da Silveira”, recordó en El Living (Canal 5). Ahí lo decidió: quería dedicarse al periodismo deportivo.

Cuando ingresó a la Facultad de Comunicación tenía claro que quería trabajar en deportes, pero con el tiempo encontró su lugar en otros formatos. “El fútbol me encanta como televidente, pero como analista soy de terror”, confesó entre risas. También admitió que quizás debería haber peleado más por un espacio en el periodismo deportivo, pero luego se declaró hincha de Nacional y hoy considera que ya es tarde para ir detrás de ese sueño.

Entre sus referentes mencionó a Daiana Abracinskas. “Fue mi musa inspiradora”, reconoció en Algo que decir.