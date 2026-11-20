Detrás de la "Milipili afónica", el personaje que es furor en TikTok, hay un actor de 29 años con trayectoria en teatro, cine y televisión. Tomás Wicz está de paso por Montevideo para presentar Precoz, la obra que protagoniza junto a Valeria Lois y que llegará al Teatro Stella este viernes 20 de noviembre. El artista habla de la influencia familiar en su vocación, de su vínculo con el escenario y del creciente interés de los jóvenes por el teatro. También se refiere al inesperado éxito de su personaje en redes sociales: "Lejos de pelearme con eso, lo tomo como una oportunidad", señala.

-Traés Precoz junto a Valeria Lois a Montevideo, ¿ómo describirías el vínculo entre ese hijo y su madre que protagonizan al obra?

-Es la historia de una madre y un hijo que están prácticamente solos en su mundo. Por momentos son madre e hijo, por momentos hermanos, por momentos marido y mujer, y hasta por momentos él es el padre y ella la hija. Habitan ciertos bordes de marginalidad que los exponen a situaciones límite y hacen que ese vínculo se vaya torciendo. La obra habla de todas las posibilidades de esa relación, algunas luminosas y otras oscuras, pero con dos personajes encantadores a los que el público ama dentro de sus tormentas. Es un material que toca temas delicados e incómodos de forma frontal, pero sin juzgarse y con mucha belleza desde la puesta y la dirección de Lorena Vega.

-¿Qué fue lo que más te interpeló del proyecto?

-En principio me interpeló mucho trabajar con Valeria Lois y con dirección de Lorena Vega. Siempre las admiré muchísimo, así que me pareció un equipo soñado y una oportunidad enorme de aprendizaje.

"Me mantiene cuerdo llevar la locura a la ficción", sostiene el actor. Estefania Leal/Archivo El Pais

-A nivel familiar venís de un hogar muy ligado al oficio: tu madre Alejandra Rubio es actriz y dramaturga, tu padre fue el legendario guionista Jorge Maestro. ¿Cuánto marca eso tu vocación?

-Es casi fundamental. Me cuesta identificar cuánto de este deseo por actuar o hacer música nació espontáneamente de mí y cuánto fue algo que respiré desde chico. Mi vieja trabajó mucho en teatro, y mi viejo, además de guionista, fue actor y de chico hacía shows de magia con mi abuelo. Todo eso estuvo muy cerca de mí y siempre que subo a un escenario siento que están ahí acompañándome. Por otra parte, mis viejos atravesaron momentos de estabilidad y también de mucha crisis económica, de tener que rebuscarse herramientas para crear y sobrevivir. Aprendí de lo agridulce del oficio desde muy chico.

-¿Qué significa para vos subirte a un escenario?

-Justo el otro día se lo decía a mi psicóloga: el escenario es el lugar donde más presente me siento en la vida. Esas tres horas desde que llego al teatro, saludo a mis compañeros, me preparo, hago la función y después me saco el vestuario para volver a mí. Es como si el tiempo se detuviera y viviera en un estado de presencia absoluta donde las preocupaciones se disuelven en la fantasía de cada proyecto. Es mi espacio más seguro, mi refugio.

-Llama la atención la enorme cantidad de público joven que va hoy a las salas en Buenos Aires. ¿A qué se lo atribuís?

-A la búsqueda de lo real. Lo que hace tan místico al teatro es entrar en contacto con un hecho artístico que sucede en vivo y que no se puede editar, no se le puede poner un filtro, no se puede ir para atrás ni ponerle pausa. Hay un vértigo existencial muy interesante en hacer y ver teatro, y siento que a muchos jóvenes les fascina entrar en contacto con eso.

-Es una lógica completamente opuesta al consumo digital al que estamos acostumbrados.

-Totalmente. Se siente casi antinatural, cuando en realidad es lo más humano que el arte puede ofrecer hoy. Sin desmerecer las artes audiovisuales, que me encantan, ver personas en vivo juntas contando una historia tiene algo único.

-Ya tuviste experiencias laborales en Uruguay, ¿cómo es tu vínculo con Montevideo?

-Hace poco vine a actuar al Teatro Solís con Saraos uranistas -proyecto con el que probablemente volvamos el año que viene- y fue conmovedor; está en el tope de los teatros más hermosos que conocí en mi vida. También había venido a los 15 años a grabar Historias de diván con Jorge Marrale, que fue una de mis primeras experiencias en series. También tengo muchos amigos uruguayos que conocí trabajando en Buenos Aires.

-A muchos actores con carreras sólidas les pasa que el gran público los identifica primero por un fenómeno masivo puntual. ¿Cómo te llevás con el éxito de tu personaje de la "milipili afónica" en TikTok?

-Siempre tuve la pregunta de cuál sería ese proyecto por el que terminaría siendo más reconocido o recordado, y jamás imaginé que iba a ser un personaje de TikTok. Tuvo el fenómeno particular de la viralidad, que me corrió del circuito que venía construyendo y me acercó a públicos de edades y gustos muy diversos. De pronto salía a la calle y la gente me reconocía. Lejos de pelearme con eso, lo tomo como una oportunidad: mucha gente que quizás no iba al teatro o no sabía que soy actor se sintió intrigada y terminó yendo a ver Precoz o Despertar de primavera. Me divierte mucho verlos salir del teatro diciendo: "¿Qué carajo acabo de ver? Pero qué bueno estuvo".

-¿Ese personaje nació pensado para viralizarse?

-Fue un accidente. Yo no subía videos a TikTok hasta que una amiga me filmó haciéndolo. Ella misma bromea con que es una “milipili afónica recuperada”, así que muchos chistes y términos salen de su cabeza y yo los actúo. Después el personaje fue pasando etapas: primero fue pura diversión, después aparecieron marcas para pautar y más tarde entramos en una etapa creativa donde le armamos toda una historia y un universo propio.

-Ese personaje te llevó a grabar un video con Tini Stoessel, por ejemplo.

-El año pasado hubo dos eventos canónicos. Uno fue un viaje relámpago de dos días a Ibiza contratado por la fiesta Bresh; yo no conocía España y terminé subiendo al escenario de un boliche icónico de allá con este personaje. El otro fue cuando me contactó el equipo de Tini porque quería hacer un video conmigo. Es divina y muy amorosa; me sorprendió que también conociera mi trabajo por fuera del personaje. Fue llevar el chiste lejísimo.

-Muchos te conocimos de chico haciendo de hijo de Adrián Suar en la película 2+2. ¿Qué recuerdos tenés de ese rodaje?

-Fue mi primer trabajo comercial grande, tenía 14 años. Recuerdo ese rodaje con mucho amor; Adrián es bárbaro, fue un gran compañero, y ahí también conocí a Julieta Díaz con quien seguí trabajando después. Me sigue pasando al día de hoy que alguien me reconoce por esa película aunque la hayamos filmado hace más de diez años.

-De todos los roles que encaraste, ¿cuál sentís que te exigió más como actor?

-El personaje de Despertar de primavera atravesaba una trama muy dramática y colores muy trágicos que nunca había transitado tan de lleno. Fue un desafío enorme entender cómo interpretar eso técnicamente sin que te lleve puesto, pero estuve muy contenido por la dirección de Fer Dente y por el elenco.

-¿Qué te pasa como actor al habitar zonas emocionales tan oscuras?

-Es medio como un vicio, como cuando te enamoras de alguien que te vuelve un poco loco: entrás en zonas de peligro y fascinación al mismo tiempo. Siempre veo la ficción como una oportunidad catártica, un espacio protegido para sacar emociones más salvajes que en la vida cotidiana no expresás. Para mí es lo que me mantiene cuerdo; creo que si no hiciera personajes que atraviesan la locura, esa locura la tendría encima en mi día a día. Gracias al teatro la puedo ordenar y transformar ese dolor en algo bello.

-Mencionabas a Fer Dente y también trabajaste con el actor uruguayo Pablo Turturiello mientras era su pareja. ¿Cómo fue compartir con ambos?

-Ellos estaban juntos cuando hicimos Rent. Son personas muy talentosas y grandes amigos. Quizás con Pablo tengo un vínculo más de compañero de elenco y con Fer tengo un vínculo más formal de director, aunque lo conozco desde muy chico porque crecimos cruzándonos en trabajos.