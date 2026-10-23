Franco Reyes compite en Mister Model Internacional y revela: "Salí en secreto con un conductor de la tv uruguaya"

El modelo Franco Reyes, de 28 años, representa a Uruguay en Mister Model Internacional, el certamen de belleza masculina que se desarrolla en Barranquilla, Colombia. Tras haber sido Mister Universo Uruguay en 2017, el modelo busca hacer historia en esta nueva competencia, para la que se preparó con una exigente transformación física y entrenamiento en oratoria, pasarela y estética.

En entrevista con El País, habla de los desafíos del concurso, las exigencias del mundo del modelaje, las propuestas inapropiadas que recibió en la industria y revela que mantuvo un romance secreto con un famoso conductor de la televisión local.

-¿Cómo es la preparación para un certamen como Mister Model Internacional?

-Es una preparación bastante difícil. Después de ganar el título nacional, el 31 de mayo, tuve que aumentar 10 kilos para llegar al cuerpo que buscaban. Yo tengo más cuerpo de modelo y me plantearon que querían otro tipo de físico, que se viera más grande. Después también hay que preparar la parte de oratoria, estética y pasarela.

-¿Hay una especie de entrenamiento?

-Sí, tengo profesores en las cuatro áreas del certamen. Me hacen un seguimiento, ven si voy bien y me marcan las cosas que tengo que corregir. En un momento me había estancado un poco con el peso y me preguntaron qué estaba pasando. Ahí tuve que ponerle más esfuerzo y seguir.

-¿Qué lugar ocupa la alimentación en ese proceso?

-Creo que es la parte más importante para subir de peso y tener un cuerpo saludable que se vea bien. Mi dieta incluye huevos, tostadas y capuchino en el desayuno; a media mañana como alguna fruta o cereales, y al mediodía y a la noche, arroz con pollo o carne roja. No consumo harina, por ejemplo.

-¿Y cómo trabajás la oratoria?

-Tenemos clases con un profesor y aprendemos sobre nuestro país y sobre las cosas que están pasando a nivel internacional. El día anterior a la competencia tenemos una entrevista con el jurado. Ahí le preguntan a cada uno por qué debería ser el próximo Mister Model Internacional, cosas de su país y sobre la actualidad internacional.

-¿Vos por qué deberías ser el próximo Mister Model Internacional?

-Ya participé en otros tres certámenes. Siento que me lo merezco por toda la preparación que tuve y por el equipo tan grande que tengo detrás, que me está ayudando. También lo hago por Uruguay, para que se empiece a apoyar más a los certámenes y para abrirles el camino a los compañeros que vengan después. Además, me gustaría aprovechar esta oportunidad para promover la ayuda al merendero Nuestra Fe. Es un tema que me interesa muchísimo, quiero contagiar esa ayuda.

-¿Cómo empezó tu vínculo con el modelaje?

-Siempre me gustó la moda. Empecé muy chiquitito, a los 16 años, cuando entré a una escuela de modelos, y al principio se lo ocultaba a mis padres. Después terminé esa etapa de formación y conocí a Fernanda Sosa, que me ayudó en este camino. Después pasé por la agencia Valentino Bookings y seguí trabajando con otras, tanto en Uruguay como en el exterior.

-Una cosa es ser modelo y otra participar en certámenes de belleza. ¿Qué buscaste en este otro universo?

-Son cosas totalmente diferentes. Un modelo hace lo que le piden para su trabajo mientras que en un certamen uno tiene que ser auténtico. Importa lo que uno quiere mostrar como persona y lo que puede aportar al resto. A mí me interesa que se vean las cosas que puedo hacer y cómo ayudar a otras personas.

Franco Reyes.

-Se suele criticar que estos concursos promueven estereotipos de belleza perjudiciales para los jóvenes. ¿Qué opinás al respecto?

-Es un mundo que lleva mucha preparación y no es para todos. En mi caso, no siento que el cambio físico que me plantearon me haya hecho daño. Al contrario, creo que me ayudó en un tema de salud, porque estaba demasiado flaco y eso no era saludable para mí.

-¿Te hiciste algún retoque estético?

-Me hice algo chico como se hace mucha gente. Me hice un retoque en los pómulos y también me puse bótox. Pero no hubo ninguna operación importante.

-¿Te han hecho propuestas indebidas?

-Siempre va a haber gente que se ubique y gente que no, pero trato de llevarlo bien. Es una industria en la que te ofrecen muchísimas cosas y en la que también hay situaciones incómodas. Me han dicho “hacés esto y yo te doy esto”. Y también he tenido otro tipo de propuestas e insinuaciones. No me interesa ese tipo de cosas. De hecho, me genera rechazo la gente que lo acepta. No soy un objeto para que me quieran comprar. Sé que estamos más expuestos porque trabajamos con nuestra imagen, pero eso no significa que alguien tenga derecho a sobrepasar los límites. Hay personas que se confunden y creen que, porque trabajás con tu cuerpo, pueden tratarte de determinada manera. No es así.

-¿Has salido con alguien del ambiente artístico?

-Sí. Hace un tiempo salí con alguien de la televisión uruguaya, una persona muy famosa que viaja mucho. Fue una relación que no prosperó por un tema mío. Me daba miedo la exposición y lo que iba a significar ser el novio de alguien tan conocido.

-¿Llegaste a enamorarte?

-Sí, ¡es guapísimo! No sé si llamarlo enamoramiento, pero sí fue alguien muy importante para mí. Es un amor de persona y, cuando nos cruzamos, nos saludamos muy bien. Me alejé por miedo a la exposición. Cuando dejé de verlo, él conoció a otra persona y hoy está de novio. No sé si me arrepiento, pero reconozco que el miedo pesó mucho en mi decisión. Me costaba pensar en lo que podía pasar si la relación se hacía pública y me identificaban como su novio.