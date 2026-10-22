Maru Botana protagonizó un exclusivo evento en Uruguay y respondió a las críticas por su rol en "Masterchef"

Con una extensa trayectoria en televisión y en la gastronomía, Maru Botana se convirtió en una de las pasteleras más reconocidas de la Argentina. Al frente de emblemáticos programas como Sabor a mí, construyó una relación cercana con el público que trasciende la pantalla y que también se refleja en su vínculo con Uruguay, país que visita desde hace años.

Justo después de presentar su clásica torta rogel en el evento Punta del Este Food and Wine, la conductora conversó con El País sobre su cariño por Uruguay, el auge de las recetas en Tiktok y su rol como jurado de MasterChef, donde lidia con críticas de usuarios en redes sociales.

-¿Cómo viviste la experiencia de participar en este evento gastronómico en Uruguay?

-Fue muy lindo. Me invitaron en enero y lo veía muy lejano, nunca me imaginé que era de tal magnitud. Me encantó haber participado, haber podido venir desde Argentina y traer el rogel, que la gente lo quiere tanto. Todo fue espectacular, las cosas estaban riquísimas y asistieron varios chefs internacionales. Probé de todo y tomé de todo. Estuvo muy bueno.

-Sos una especie de militante de la torta rogel. ¿Por qué te gusta tanto?

-Porque es una torta que tiene muchos sabores de acá: las capas de dulce de leche, el merengue. La gente disfruta mucho de esas cosas hoy en día.

-Venís a Punta del Este desde hace muchísimos años. ¿Cómo es tu vínculo con Uruguay?

-Amo Uruguay, es como mi segundo hogar. Me encanta venir, así sea para trabajar, disfrutar o relajarme. Me gusta mucho la gente de acá y siempre la paso bárbaro.

-Sos una de las principales referentes de la pastelería en Argentina. ¿Qué aspectos de tu personalidad te llevaron a ocupar ese lugar?

-Tengo mucha relación con la gente, con el ser humano que está detrás de la pantalla. Disfruto el contacto, las fotos, los saludos, los abrazos. Todo eso genera una unión cercana. La gente te ve mucho más próxima que a alguien que, por ahí, no se vincula tanto.

-¿Cuánto tiene que ver esa cercanía con tu forma de comunicar la gastronomía?

-Lo primero es que soy tal cual soy. Después, también soy un referente de la familia, de la maternidad y del mismo modo lo soy de la pastelería. Creo que todo se une un poco.

-En los últimos años se desató un furor de la gastronomía en las redes sociales, con recetas que se hacen en un minuto y nuevos formatos de comunicación. ¿Cómo te llevás con esa tendencia?

-Me encanta. Apoyo todas estas corrientes nuevas. Me encanta cocinar con los jóvenes, con las nuevas generaciones y con los nuevos cocineros. Tengo un streaming en Buenos Aires y lo disfruto un montón. La paso bomba. Es lindo ver a todos los nuevos cocineros y sus propuestas; me rejuvenece y se produce una mezcla de ideas que está buenísima.

-¿Cómo estás viviendo tu rol como jurado de MasterChef?

-Nunca lo había hecho. Me lo tomé con mucho respeto, porque es un lugar que nunca había ocupado. Así que empecé de a poquito y cada vez estoy más metida. Es difícil con todos los haters que hay (risas).

-En ese rol estás expuesta a las críticas en las redes sociales. Algunos cuestionan, por ejemplo, que probás poca comida. ¿Cómo te lo tomás?

-Es que yo como poco y ahí hay que comer el doble. Mi forma de comer es así, pero disfruto un montón. Para mí la comida es un placer. Y, a esta altura de mi vida, también hago lo que quiero. Igual, a la gente que no le gusta, que no me mire (risas).

Un encuentro entre la gastronomía, los vinos y la cultura.

Punta del Este Food & Wine. Foto: difusión

Punta del Este Food & Wine celebró su décima edición en Narbona con cerca de mil asistentes. El festival reunió a chefs de Uruguay, Argentina y Brasil, propuestas gastronómicas, vinos nacionales e internacionales, música en vivo y el show cooking de la pastelera argentina Maru Botana.