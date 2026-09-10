"Escuela de Rock" tendrá una versión uruguaya: quién la protagonizará y cuándo se estrena

Montevideo tendrá estas vacaciones de primavera una nueva propuesta teatral para disfrutar en familia. El sábado 19 de setiembre estrenará en el Teatro Astral (Durazno 1476) la versión uruguaya de School of Rock: El Musical, protagonizada por Nacho Bentancour y dirigida por Sebastián Bandera.

El espectáculo está inspirado en la popular película protagonizada por Jack Black y cuenta con música original del legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber. Las funciones serán hasta el 27 de setiembre y las entradas están disponibles en RedTickets a $987.

Los ensayos de "School of rock" en Uruguay. Foto: difusión

La historia sigue a Dewey Finn, un rockero apasionado pero fracasado que acaba de ser expulsado de su banda y está desesperado por conseguir dinero para pagar el alquiler. En esta versión, Bentancour interpreta al músico que, en busca de una salida, intercepta un llamado dirigido a su mejor amigo y decide hacerse pasar por él para conseguir un trabajo como maestro suplente en Horace Green, una prestigiosa y estructurada escuela preparatoria.

Lo que comienza como una mentira para conseguir dinero cambia cuando Dewey descubre que sus alumnos, aparentemente dedicados a la música clásica, son verdaderos prodigios musicales. A espaldas de la rígida directora Rosalie Mullins y de sus exigentes padres, decide convertir a ese grupo de niños sobresalientes en una banda de rock para competir en la Batalla de las Bandas.

A partir de entonces, los alumnos deberán aprender a soltarse, encontrar su propia voz y descubrir el poder liberador del rock and roll, mientras Dewey también se enfrenta a sus propias lecciones sobre madurez, responsabilidad y trabajo en equipo.

Uno de los principales atractivos de la versión uruguaya está en su ensamble escolar, integrado por niños y niñas que no solo actúan y cantan, sino que además tocan sus instrumentos en vivo sobre el escenario. La propuesta busca así acercarse más a la experiencia de un recital de rock que a la de un musical tradicional, con una puesta que combina actuación, canto y música en escena.