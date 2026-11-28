Por Julio Fablet

Aunque el talento de Alberto Olmedo sobre los escenarios y frente a las cámaras era indiscutible, su verdadera grandeza residía en su calidad humana, que superaba con creces su dimensión artística. A lo largo de su vida realizó innumerables obras de bien en silencio, muchas más de las que el público pudo imaginar. Una conmovedora muestra de su generosidad tuvo lugar en Uruguay y en los últimos meses de 1982, cuando la enfermedad golpeó a uno de sus amigos más queridos.

En sus épocas de mayores éxitos, Alberto Olmedo ganó mucho dinero, pero no todo terminaba en su cuenta bancaria. Buena parte de los ingresos que le reportaban la televisión, el cine y el teatro iba discretamente a manos de algún compañero de ruta que atravesaba dificultades económicas.

Esa historia sucedió en 1982. Olmedo triunfaba con sus programas de televisión para adultos, aunque también había conquistado al público infantil con su entrañable personaje del Capitán Piluso, que aparecía en las pantallas argentinas acompañado de su viejo amigo Humberto Ortiz, conocido como Coquito. Vestido de marinerito y dueño de una dulzura similar a la de Olmedo, Ortiz formó junto al cómico una recordada dupla que trascendió la pantalla chica y llegó al cine.

Durante las décadas de 1970 y 1980, el teatro Stella D’Italia se había convertido en el templo montevideano de la revista porteña. Cada fin de semana llegaba una compañía diferente, con figuras como José Marrone, Osvaldo Pacheco, Don Pelele, Tristán Díaz Ocampo o Jorge Porcel, de la mano de Carlos A. Petit, un inteligente empresario del espectáculo revisteril argentino.

El público uruguayo que no podía cruzar a Buenos Aires para disfrutar de la revista porteña aprovechaba las incursiones de estos elencos para estar al día con aquellos espectáculos reideros y frívolos que vestían de fiesta a la calle Corrientes.

Alberto Olmedo. Archivo: El País.

Me contó Roberto González, uno de los tantos administradores que tuvo el Stella D’Italia, que una tarde sonó el teléfono del teatro. Era Alberto Olmedo. Le pedía que le reservara una semana completa de la sala montevideana exclusivamente para él.

González le explicó que debía consultar con Carlos A. Petit, quien, a la sazón, se desempeñaba prácticamente como dueño de la sala. Hecha la consulta, el empresario respondió que ya tenía comprometida la programación de todo el mes en el Nuevo Stella y que resultaba imposible acceder al pedido.

“A Olmedo lo notaba inquieto, como desasosegado”, me contó González. Por eso, decidió insistir ante Petit, convencido de que algún motivo serio debía esconderse detrás de aquella solicitud tan urgente.

Petit accedió a conversar con Olmedo, aunque se mantuvo firme en su negativa: los contratos estaban firmados y varias de las primeras figuras de la revista porteña ya habían comprometido su participación.

Olmedo llegó a la oficina del empresario en la calle Maipú en Buenos Aires. El cómico lo saludó con el afecto de siempre, aunque detrás de sus palabras se adivinaba una profunda preocupación.

“Decime, Negro, ¿en qué lío de mujeres estás metido ahora que querés la sala en Montevideo para vos solo siete días?”, le preguntó Petit.

Olmedo le pidió que se sentara y lo escuchara. Le explicó que necesitaba realizar una serie de funciones en las que actuaría prácticamente solo, acompañado por un reducido grupo de bailarinas.

“¿Cómo vas a aguantar dos horas de función solo distrayendo al público? ¡No es sensato! Aquí hay gato encerrado, Negro. Decime quién es la mina con la que estás enganchado, que yo te la saco de encima y respirás tranquilo”, insistió el empresario.

Olmedo pareció ofendido y se mantuvo firme en su posición. Quería disponer de la sala durante nueve días para presentar un espectáculo unipersonal. Era la primera vez que Petit lo veía tan terminante.

Alberto Olmedo y "Coquito" Ortiz, capitán y marinero en "Capitán Piluso".

Para no resentir su amistad con el cómico, el productor finalmente cedió. “Mirá, Negro, te consigo la sala, pero tengo que rescindir esos contratos con cómicos y bailarinas durante siete días. Hay que pagarlos”.

“Perfecto, los pago yo”, respondió Olmedo.

Y así fue. Una vez garantizada la disponibilidad de la sala durante nueve días, el capocómico comenzó a preparar su espectáculo. Las funciones se extenderían desde un sábado hasta el domingo de la semana siguiente, siempre a las 21 horas.

El único actor era Olmedo, quien se desdobló en personajes que nunca antes había interpretado. Lo acompañaban cinco bailarinas. De esa manera, se llevaron adelante las nueve funciones que el cómico tanto había insistido en realizar.

Petit fue testigo de todo lo sucedido. Notaba a Olmedo alegre y, al mismo tiempo, dolorido. Llegó a temer que el desgaste de aquellas funciones pudiera perjudicar su salud. Junto con González, el administrador montevideano del teatro, acordaron que hubiera una ambulancia discretamente estacionada en la puerta de la sala, por si el esfuerzo terminaba por pasarle factura al artista. Afortunadamente, no fue necesario recurrir a ella.

Las críticas de los diarios de la época destacaron el enorme mérito de Olmedo al cargar sobre sus hombros todo el peso del espectáculo. La respuesta del público fue tan favorable que, noche tras noche, en la boletería del teatro aparecía el cartel de “Localidades agotadas”.

Llegó el último domingo. Olmedo actuó con la misma energía del primer día y agradeció al público montevideano por la cálida recepción que le había dispensado.

El lunes siguiente, antes de que el cómico regresara a Buenos Aires, Petit lo invitó a almorzar. Todavía intrigado por lo sucedido, decidió preguntarle:

“Negro, te conozco desde hace muchos años y estás raro, como si algo no te dejara vivir en paz. ¿Por qué hiciste esto?”.

La respuesta de Olmedo fue tan sencilla como conmovedora: “Por una sola persona: Humberto ‘Coquito’ Ortiz”.

Petit no salía de su asombro. ¿Qué tenía que ver Coquito, su compañero de tantas aventuras televisivas, con todo lo sucedido?

“Mirá, Carlos, Humberto se está muriendo de cáncer. Los médicos me han dicho que no pasa de un mes. Todo el dinero que hice aquí estos días, más algo que tengo guardado, será para el hijo. Cuando muera, la familia quedará en la calle”.

Con lo recaudado durante aquellas nueve noches en Montevideo, más una suma que tenía reservada en su cuenta bancaria, Olmedo pudo entregarle al hijo de su querido “Coquito” el dinero necesario para comprarse un quiosco y un auto, con los que podría ganarse la vida y mantener a su familia.

“Coquito” falleció en octubre de 1982 a la edad de 49 años. Su hijo Christian, hoy guionista, siempre recuerda el gesto que tuvo Alberto Olmedo con él y su familia.

