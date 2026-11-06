Actuó en "Barreda", integró "La sociedad de la nieve" y lleva la bandera uruguaya a un torneo de fitness híbrido
Federico Formento, de 29 años, afianza su carrera actoral en grandes producciones para plataformas. En "Barreda" compartió set con Luis Machín. "Fue un gran aprendizaje", destaca.
Federico Formento, de 29 años, forma parte del elenco de Barreda, la serie de Prime Video sobre el caso del cuádruple femicida argentino. Allí compartió rodaje con Luis Machín y reconocidos actores del Río de la Plata. El actor ya había participado en otra producción de alcance internacional como La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, y sigue sumando desafíos a su carrera.
Fuera de los sets, dedica buena parte de su tiempo al Hyrox, una exigente disciplina que combina carrera, fuerza y resistencia y que lo llevará a competir en Río de Janeiro el próximo 29 de noviembre. "Es una linda forma de medirse, ponerse a prueba y ver el resultado de meses de entrenamiento", resume.
-¿Cómo fue la experiencia de interpretar a uno de los yernos de Barreda en la serie de Prime video)?
-Fue súperpositiva. En mi caso fueron dos semanas de rodaje: una semana filmando las escenas del juicio y otra en la casa. Fue muy lindo trabajar con un elenco compartido de uruguayos y argentinos. Se generó una mezcla y un complemento muy interesante.
-¿Cómo fue grabar junto a Luis Machín haciendo ese personaje tan fuerte?
-Para mí fue puro aprendizaje. A veces terminábamos nuestra toma y nos quedábamos afuera mirando cómo trabajaba él. Tenía una composición muy detallista y minimalista; encarnó un personaje muy difícil y logró algo impecable frente a la cámara. Todo eso uno lo va observando, admirando y absorbiendo.
-¿Qué implica para tu carrera sumarte a producciones internacionales de esta envergadura?
-Siempre es un gran desafío. Cuando te confirman para un proyecto de plataforma con elenco argentino y con equipos de producción tan grandes, sabés que requiere mucho compromiso: vestuario, ensayos, adaptarte a dinámicas intensas de trabajo y estar a la altura de las exigencias. En mi caso, la directora (Daniela Goggi) me propuso desde el principio jugar mucho en mis escenas, lo cual fue un estímulo muy lindo.
-Pasaron tres años del estreno de La sociedad de la nieve, ¿cómo recordás la oportunidad de haber participado de semejante producción?
-Fue un proceso muy lindo. Yo interpreté a Daniel Shaw y tuve la posibilidad de conocer a su hermano. Es una historia uruguaya que nos interpela mucho. El rodaje fue una locura: hasta ese momento yo solo había hecho una película y, de repente, pasé a viajar a España para trabajar en una producción de esa magnitud. Éramos un grupo grande de chiquilines, todos en la misma sintonía, viajando juntos y conviviendo en el mismo hotel. Conocí a un montón de actores de otros lugares y me hice muchos amigos. Fue una experiencia que me marcó mucho.
-¿Cómo fue trabajar bajo la dirección de J. A. Bayona?
-Además de ser una persona muy exitosa y un director increíble, con nosotros fue como un padre durante el rodaje. Estuvimos muy contenidos y nos cuidaron mucho. Quedó una muy buena relación con él.
-¿Sufrís la presión de ser evaluado en un casting?
-Al principio sufría mucho, pero con el tiempo entendí que hay que aprender a soltar. La decisión final no depende de uno; entran en juego el perfil que busca la dirección y otros factores externos. Lo fundamental es ir bien preparado, darlo todo en la prueba y disfrutar la instancia. Si te eligen, genial; y si no, te queda la tranquilidad de haber hecho lo mejor.
-¿Cómo se convive con la frustración en los casos donde uno no queda seleccionado?
-Es parte de esta profesión. Hace poco audicioné para un proyecto en Argentina y no quedé. Sin embargo, valoro mucho la experiencia de viajar, medirme en otros mercados y seguir aprendiendo. Para preparar las audiciones suelo pedir la mirada externa de colegas, es una retroalimentación que enriquece mucho.
-¿Qué proyectos tenés en camino para el próximo año?
-Este año grabamos Te odio, te amo, dirigida por Martín Sastre. Es una coproducción rodada en José Ignacio y Punta del Este que probablemente se estrene el año que viene. Fue una experiencia hermosa. Por otro lado, junto a Felipe Ipar y Clara Dalmao formamos un colectivo audiovisual donde escribimos y realizamos nuestros propios cortometrajes. El año pasado uno de nuestros trabajos quedó seleccionado en el Festival Internacional de Cine de José Ignacio (JIIFF).
-Más allá de la actuación, dedicás mucho tiempo al deporte de alta exigencia. ¿De qué se trata la disciplina que practicás?
-Entreno Hyrox, una disciplina que combina fuerza, resistencia y cardio. Consiste en una carrera de ocho kilómetros alternada con ocho estaciones de ejercicios intercaladas. Cerramos el año viajando a Río de Janeiro para competir el 29 de noviembre con mi compañero Nico Alonso. El año pasado ya fuimos y compartimos circuito con atletas de todas partes del mundo, desde Holanda hasta Australia. Es una linda forma de medirse, ponerse a prueba y ver el resultado de meses de entrenamiento.
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