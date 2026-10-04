Son dos minutos hacia la gloria en el Gran premio Jockey Club, la segunda gema de la triple corona

Con 15 carreras, 11 de condición y cuatro de corte clásico el Jerárquico de Ituizaingó se viste con sus mejores galas para recibir, no sólo a la segunda gema de la triple corona, el Gran Premio Jockey Club G3.

Se suman el Gran Premio Selección G3 que consagra a la mejor potranca nacida en 2023, el Gran Premio de Honor sobre 24 cuadras verdes con los mejores fondistas de la actualidad y el clásico Plinio y Andrés Oribe una “rajadora” de mil metros con cuatro yeguas en gateras.

La jornada promete y mucho más aún el Jockey Club que tendrá a las 17:45 a 11 calificados potrillos en gateras en busca de la segunda gema de la triple corona.

Nos inclinamos por el ganador de la Polla, Es Patriarca, que es el único con chances de alcanzar la triple corona de este año.

El potrillo del Compac viene de obtener la primera gema en una carrera donde no tuvo opción de seleccionar gatera y largó por el 5 en donde su jockey tuvo que mover de entrada ya que de no hacerlo se le complicaba la carrera por el tráfico. Por la decisión, correcta, junto a sus compañeros de vanguardia pasaron 800 por debajo de 46”, pese a ello lo vinieron a buscar y ganó guapeando, Gratus llegó tercero (hoy el enemigo) y Petkovic que fue segundo a cuarto de cuerpo.

La carrera tendrá otro trámite, hay punteros definidos, Dream Time que muy seguramente no pase en los violentos parciales del Criadores y si los primeros 400 no son rigurosos en el reloj se torna el del Ximena P en bravo rival al igual que su compañero de establo Abrileño Fever, que vendrá “arriba” de los punteros mientras que los dos del equipo Cintra de seguro vengan en mitad de lote siguiendo de cerca los pasos de los punteros y vigilando a Es Patriarca que intentará ubicarse a unos 4/5 cuerpos de los que muevan. Veremos dónde queda en carrera su compañero de sedas International Star que intentará repetir lo de Obstacle del pasado año. Ureca y Uno Macho no son para descartar mientras que Glorioso Ave y Kalificado buscarán chapas. Carrerón por donde se le mire.

En la previa se disputa el Gran Premio Selección G3 en donde la líder Sweet Feel va en busca de la carrera y la gloria tras ganar Criterium y Selección, vemos en Serena Vitoria y Blue Paradise a enemigas de riesgo sin olvidarnos de U Goosy y Umburanas. Las gateras del boquerón abren a las 16:45 hs.

El Gran Premio de Honor tiene en gateras a los mejores fondistas de pasto de Maroñas, Native Extreme, Ave Royale y Galikovic, los tres tienen foja y tabuladas como para llevarse la carrera que tendrá a los dos últimos nombrados abriendo el camino, a mirar el teletimer en el ecuador de la competencia y el lugar donde viene el de Los Mareados, ahí comienza a definirse una carrera para no perderse, largan en grama a las 16:15.

La apertura estelar es con el clásico Oribe en donde La Sobrina llega de la heroica pronta para sumar nuevo lauro estelar, Tsedaka, Super Kowgirl y Agostina listas para amargarle la tarde.

