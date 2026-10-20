Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Turf

Se realizó la pre inscripción de la Serie Campeones Dos a disputarse el domingo 1 de noviembre

Son seis carreras en arena y grama en donde varios ejemplares aparecen en mas de una carrera buscando sus conexiones lo mejor, la Classic tiene nombres de importancia que le dan color a la prueba

Héctor García
Héctor García
19/10/2026, 21:49
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Si Señor gana el clásico en Maroñas.jpg
Ignacio Sánchez

Los pre inscriptos de cada carrera:

CLASSIC II
 NOMBREPUNTOS
1SI SEÑOR158
2AVE ROYALE134
3PLUTO88
4ZELENSKI53,5
5EL FARI46,5
6SIEMPRE FELIZ38
7HERACLIODEORO33
8RAGNAROK31
9EMPIPADO24
10PANTANOSO FEVER22
11EL CRACK12,5
12CANCHERITO11
13TACO PANCHO9
14TECA TECA3

DISTAFF II
 NOMBREPUNTOS
1PELIGROSA112
2SEVILLANA KEEP42
3TEICHOLTZ BEAUTY38
4TASTY K35
5TAJ MAHAL GIRL33
6TONGA MIRONGA33
7MALIBU QUEEN32
8STONY MARGE31,5
9THESALONICA31,5
10GAL COSTA LUZ29
11LINDA CAMI28
12BANDERITA23
13FABI CHITA22
14TUTTI BG21
15LA PATRIADA17,5
16QUE PATRIOTA7
DIRT MILE II
 NOMBREPUNTOS
1SI SEÑOR158
2AVE ROYALE134
3TADOW STAR101,5
4EL TUBER STORM46
5RUGGERI35
6HERACLIODEORO33
7VERSALLES32
8TRUE LOVER25,5
9EMPIPADO24
10PANTANOSO FEVER22
11MISSING AVE13
12EL CRACK12,5
13TACO PANCHO9
14BOTAFUMEIRO FEVER7
15TECA TECA3
SPRINT II
 NOMBREPUNTOS
1QUEHACES TRI TRI81
2RAMIRITO78,5
3MANDOR66
4STORM SUMMER65
5TSEDAKA60,5
6SETTE BRAVO43
7MAD SHARP41
8PRINCIPE REBELDE41
9NASHUA KING31,5
10LEMON CHILL31
11MALANDRA29
12CAPO BOSS26,5
13ESPLENDOR ZUN24
14CAPOCANNONIERE22
15NEGOCIADOR21
16FAST TRAIN15,5
17MISSING AVE13
18ABRUMADO ZUN8
19HATREVIDA6
20ALTO GUARDIANS/R
21ESTORBOS/R

 NOMBREPUNTOS
1GRANDINATA211
2SI SEÑOR158
3SANDIGOLD57
4EL TUBER STORM46
5SEVILLANA KEEP42
6TEMPLE DE ACERO40
7SIEMPRE FELIZ38
8RUGGERI35
9TODO AMOR34
10VERSALLES32
11RAGNAROK31
12EMPIPADO24
13QUINTANAR DEL REY24
13SOY DOUGLAS MACHO17
14MISSING AVE13
15TACO PANCHO9
16UNIQUE CAUSE9
17TECA TECA3

TURF SPRINT II
 NOMBREPUNTOS
1GRANDINATA211
2RAMIRITO78,5
3MANDOR66
4EL TUBER STORM46
5PRINCIPE REBELDE41
6NUESTRO SUEÑO34
7NASHUA KING31,5
8FAST JET28,5
9DIONISO27,5
10QUE FLETERO25,5
11QUINTANAR DEL REY24
12CAPOCANNONIERE22
13VALKIRIA22
14LEOPARD DANCE21
15SAGUI DOURADA18,5
16FAST TRAIN15,5
17MI PENINO13,5
18BEAUTY ORB12
19DISCREETLY CAT12
20SILVER AVENUE8,5
21HAT FELI8
22HATREVIDA6
23QUESADILHA1,5
24LA FIERA0

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Hipódromo de MaroñasSerie Campeones
Te puede interesar