Se realizó la pre inscripción de la Serie Campeones Dos a disputarse el domingo 1 de noviembre

Los pre inscriptos de cada carrera:
|CLASSIC II
|
|NOMBRE
|PUNTOS
|1
|SI SEÑOR
|158
|2
|AVE ROYALE
|134
|3
|PLUTO
|88
|4
|ZELENSKI
|53,5
|5
|EL FARI
|46,5
|6
|SIEMPRE FELIZ
|38
|7
|HERACLIODEORO
|33
|8
|RAGNAROK
|31
|9
|EMPIPADO
|24
|10
|PANTANOSO FEVER
|22
|11
|EL CRACK
|12,5
|12
|CANCHERITO
|11
|13
|TACO PANCHO
|9
|14
|TECA TECA
|3
|DISTAFF II
|
|NOMBRE
|PUNTOS
|1
|PELIGROSA
|112
|2
|SEVILLANA KEEP
|42
|3
|TEICHOLTZ BEAUTY
|38
|4
|TASTY K
|35
|5
|TAJ MAHAL GIRL
|33
|6
|TONGA MIRONGA
|33
|7
|MALIBU QUEEN
|32
|8
|STONY MARGE
|31,5
|9
|THESALONICA
|31,5
|10
|GAL COSTA LUZ
|29
|11
|LINDA CAMI
|28
|12
|BANDERITA
|23
|13
|FABI CHITA
|22
|14
|TUTTI BG
|21
|15
|LA PATRIADA
|17,5
|16
|QUE PATRIOTA
|7
|DIRT MILE II
|
|NOMBRE
|PUNTOS
|1
|SI SEÑOR
|158
|2
|AVE ROYALE
|134
|3
|TADOW STAR
|101,5
|4
|EL TUBER STORM
|46
|5
|RUGGERI
|35
|6
|HERACLIODEORO
|33
|7
|VERSALLES
|32
|8
|TRUE LOVER
|25,5
|9
|EMPIPADO
|24
|10
|PANTANOSO FEVER
|22
|11
|MISSING AVE
|13
|12
|EL CRACK
|12,5
|13
|TACO PANCHO
|9
|14
|BOTAFUMEIRO FEVER
|7
|15
|TECA TECA
|3
|SPRINT II
|
|NOMBRE
|PUNTOS
|1
|QUEHACES TRI TRI
|81
|2
|RAMIRITO
|78,5
|3
|MANDOR
|66
|4
|STORM SUMMER
|65
|5
|TSEDAKA
|60,5
|6
|SETTE BRAVO
|43
|7
|MAD SHARP
|41
|8
|PRINCIPE REBELDE
|41
|9
|NASHUA KING
|31,5
|10
|LEMON CHILL
|31
|11
|MALANDRA
|29
|12
|CAPO BOSS
|26,5
|13
|ESPLENDOR ZUN
|24
|14
|CAPOCANNONIERE
|22
|15
|NEGOCIADOR
|21
|16
|FAST TRAIN
|15,5
|17
|MISSING AVE
|13
|18
|ABRUMADO ZUN
|8
|19
|HATREVIDA
|6
|20
|ALTO GUARDIAN
|S/R
|21
|ESTORBO
|S/R
|
|NOMBRE
|PUNTOS
|1
|GRANDINATA
|211
|2
|SI SEÑOR
|158
|3
|SANDIGOLD
|57
|4
|EL TUBER STORM
|46
|5
|SEVILLANA KEEP
|42
|6
|TEMPLE DE ACERO
|40
|7
|SIEMPRE FELIZ
|38
|8
|RUGGERI
|35
|9
|TODO AMOR
|34
|10
|VERSALLES
|32
|11
|RAGNAROK
|31
|12
|EMPIPADO
|24
|13
|QUINTANAR DEL REY
|24
|13
|SOY DOUGLAS MACHO
|17
|14
|MISSING AVE
|13
|15
|TACO PANCHO
|9
|16
|UNIQUE CAUSE
|9
|17
|TECA TECA
|3
|TURF SPRINT II
|
|NOMBRE
|PUNTOS
|1
|GRANDINATA
|211
|2
|RAMIRITO
|78,5
|3
|MANDOR
|66
|4
|EL TUBER STORM
|46
|5
|PRINCIPE REBELDE
|41
|6
|NUESTRO SUEÑO
|34
|7
|NASHUA KING
|31,5
|8
|FAST JET
|28,5
|9
|DIONISO
|27,5
|10
|QUE FLETERO
|25,5
|11
|QUINTANAR DEL REY
|24
|12
|CAPOCANNONIERE
|22
|13
|VALKIRIA
|22
|14
|LEOPARD DANCE
|21
|15
|SAGUI DOURADA
|18,5
|16
|FAST TRAIN
|15,5
|17
|MI PENINO
|13,5
|18
|BEAUTY ORB
|12
|19
|DISCREETLY CAT
|12
|20
|SILVER AVENUE
|8,5
|21
|HAT FELI
|8
|22
|HATREVIDA
|6
|23
|QUESADILHA
|1,5
|24
|LA FIERA
|0