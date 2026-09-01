Se abre la triple corona en Maroñas con la disputa de las dos grandes Pollas de Potrancas y Potrillos

Se viene la edición 108 de la Polla de Potrancas y la 115 de la Polla de Potrillos que inició como Polla de Productos en 1907. Este domingo en Maroñas se abre la edición 115 de la Triple Corona en Maroñas.

Sólo 23 triple coronados tiene nuestro hipódromo, Ricaurte en 1913 fue el primero y Suablenanav TH el último en 2024, este año la emoción se renueva ya que con la disputa de las dos primeras gemas, ambos ganadores de las Pollas deberán ir en busca del Jockey Club y Nacional que sería el último en disputarse sobre 2500 metros.

Si la ganadora de la gema de las potrancas va al Jockey Club buscará emular a la única fémina que se alzó con la triple corona en Maroñas, Venusta en 1915 en la segunda oportunidad que las féminas corrían por separado de los machos. El Jockey Club en sus inicios tuvo variación de distancias de 1890 a 1898, desde inicios del siglo pasado no ha variado su extensión: 2000 metros.

Este fin de semana inicia la ilusión con gatera llena en la Polla de Potrancas G3 y 13 voluntades en la Polla de Potrillos G3, el Presidente de la República sobre 2400 metros tuvo escasa anotación, solo cinco partirán.

Buena anotación para las jornadas de viernes en Las Piedras en donde se conformaron 11 carreras a partir de 143 inscriptos en donde se destaca el Preferencial Profesionales del Turf en Las Piedras sobre 1400 metros.

La sabatina en Maroñas va a continuación de la reunión que entrega el San Félix de Paysandú que organiza reunión de ocho competencias, en el Jerárquico serán nueve competencias.

La jornada del domingo que tendrá atractivos fuera de las pistas entrega 14 carreras con destaque para los tres clásicos. En el Salón Pelousse ayer se realizó el sorteo de gateras de los tres clásicos que engalanan la reunión y que tiene anunciado que el Presidente de la República dirá presente en Maroñas.

Los 707 mil pesos del acumulado de fortuna en carrera se reparte en pozos de trifecta de la siguiente forma: $207.000 en la 3ra y $250.000 en cada una de las Pollas.

La prueba sobre milla y media para los mayores abre pruebas estelares en donde irán por la bolsa y los trofeos solo cinco ejemplares, de adentro hacia afuera van Ave Royale, Blowin Inthe Wind, Pluto, Ultimate Best y Ragnarok.

En décimo lugar es turno de ellos y según la elección en el sorteo desde el poste de la milla van por el primer eslabón Noccioli D’ Italia, Print de Tudo, Missing Ave, Homp, Es Patriarca, Ureca, Uno Macho, Petkovic, Fitz, Abrileño Fever, Remy, Montjuic largando cercano a Belloni Gratus.

Ellas van a continuación y largan de la siguiente forma de andarivel interno a externo, Hatrevida, Stormy Gone, Oitava Rima, Devils Song, Kahuna, Serena Vitoria, Sweet Feel, Ultra Rayo, Cayetana, Que Patriota, Reflection, Linda Cami, Umburanas, Una y Vinte, U Goosy y cerrando filas Super Hada.

Ovacion

Hoy se firman montas y se conforman horarios.

