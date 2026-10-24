Sabatina con el clásico Amodeo como base clásica con potrillos de la generación actual en gateras

Con ocho competencias el Real de San Carlos abre la jornada de hoy desde el mediodía para darle paso a Maroñas que tiene diez pactadas desde las 16:15 que incluye el clásico Amodeo para potrillos de la generación actual en prueba que va sobre el kilómetro y tiene horario de campana de largada a las 18:45.

Trata el Amodeo de una buena previa para los clásicos de ligeros que se avecinan con cara al Gran Premio Maroñas G3 del próximo 6 de enero que irá con nueva distancia: 1200 metros.

Muy buena impresión dejó Animado Zun en sus presentaciones en Las Piedras y Maroñas en donde acumula tres victorias, dos en el canario y una en el Jerárquico.

El pupilo de Germán González tras ganar las pruebas de condición en ambos hipódromos anotó, con suceso, en un handicap en el hipódromo de los eucaliptos dejando sin aire a sus rivales ya que llegó con varios cuerpos de ventaja a la meta empleando muy buenos 1´11”67 para recorrer las doce cuadras cargando 56 kilos.

Pablo Rodríguez lo conoce a la perfección al hijo de Sonic Mule y las conexiones le tienen una fe inquebrantable ya que en un remate de generación 2024 adquirieron a su hermano.

Rivales son todos y Ramirito es el primero de la fila ya que el defensor de las sedas Los Salteños ganó el clásico Reapertura el 28 de junio para luego ser segundo de Comandante Rapha y subiendo la distancia llegó tercero de Rally Now a cuatro largos y tres cuartos. Recorriendo 400 metros menos el pupilo de Dorneles es firme chance a ocupar la chapa mas alta del semáforo de Pacheco.

Como sorpresa indicamos a Silver Avenue que tras obtener buena victoria en Las Piedras tuvo un traspié en el Jerárquico pero se reivindicó con los del Cachafa rápidamente al lograr muy buena victoria, ojo si lo dejan hacer lo suyo sólo en vanguardia.

Delegación muy fuerte viaja desde la costa este

Incluyendo casi la mitad de las preinscripciones para el Classic G1 Gulfstream Park una vez más se encuentra bien representado en la edición 43 de la Breeders’ Cup.

Se anunciaron 255 preinscripciones para la Breeders’ Cup del 30 y 31 de octubre en Keeneland, incluidos 222 caballos individuales, ambos récords del evento.

La Classic atrajo 11 preinscripciones lideradas por Forever Young, cinco de sus rivales tienen conexiones con Gulfstream, incluidos los compañeros de colores Knightsbridge y Sovereignty.Knightsbridge ganó Mr. Prospector G3, Fred Hooper G3 y Gulfstream Park Mile G3 en 2025-2026 y desde entonces ha ganado el Pacific Classic G1 del 22 de agosto en su salida más reciente.

Sovereignty ganó la Fuente de la Juventud G2 y quedó segundo en el Florida Derby G1 para lanzar su campaña Caballo del Año 2025.

El próximo lunes se realizará el sorteo de gateras en el hipódromo de Keeneland donde ya se comienza a vivir una nueva Breeders Cup, la edición número 43 de la serie mundial que ofrece 14 carreras de grupo y reparte 34 millones de dólares en premios. El regreso a Keeneland, que ofició de anfitrión en 2022 con más de 40 mil asistentes a la doble jornada, hace acuerdo a la última victoria del espectacular Flightline. Durante esta semana la organización ofrece desayunos en el hipódromo para poder ver a una semana de la Classic a dos de los mejores caballos del mundo, tanto Forever Young como a Sovereingty.