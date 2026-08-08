Un cortometraje romántico de domingo con dos que se destacan en un muy corto lote de participantes

El entrenador Sergio Dorneles agarró la fórmula de correr con los menores a los mayores. Nos encontramos con Héctor Lazo en la fresca mañana de vareos. Hizo un alto y habló con Ovación sobre el clásico de este domingo

“La verdad que Ramirito ha seguido bien, ha hecho trabajos que le ha pedido a su entrenador todo en buena forma, así que llegamos muy bien, él ya viene de ganar con esos mismos rivales, ahora son 100 metros más pero pienso que no va a tener problemas”, dijo a Ovación.

“Esperemos estar nuevamente definiendo, es un potrillo que se viene afirmando, que viene haciendo las cosas muy bien”, agregó Lazo para luego comentar: “Pienso que 100 metros más no le van a afectar. Van a intentar buscarlo, pero es un potrillo que tiene mucha velocidad y me parece que no es sencillo seguirlo tan bien, así que esperamos hacer la misma fórmula”, expresó el látigo para luego seguir con sus tareas en la cancha.

Los kilos son vitales también en lo que son las carreras cortas. En ese rubro, Bruno Firmino, futuro entrenador, comentó como llega Comandante Rafa: “Por suerte llega muy bien el caballo. Vamos a enfrentarnos de vuelta con Ramirito que tiene ventajas en los kilos por tener sólo tres años, pero el caballo está muy bien, creo que va a tener una buena carrera”.

“Sabemos que corre adelante, nosotros vamos a tratar de no dar tanta ventaja, vamos a tratar de correrlo medio cerca ahí, ya hablamos eso con Jose Da Silva su jockey, pero vamos a ver cómo sale el término de carrera, después de eso, él es el que decide arriba, son 100 metros más, creo que es mejor para el Comandante, creo le gustan más los 1.100, 1.200, creo que le viene mejor”, finalizó comentando el joven profesional.

Clásico Romántico (L)

1100 metros - 18:00 horas

1 COMANDANTE RAPHA (BRZ 60.0 Jose L. Da Silva Jorge J. Rey Hs. Bagé Do Sul

2 STORM SUMMER 60.0 Fernando C. Olivera Jose P. Garcia La Reina (no corre)

3 LEOPARD (BRZ) 60.0 Luis A. Cáceres José G. Menchaca (CS)

4 RAMIRITO 54.0 Héctor F. Lazo Sergio G. Dorneles Los Salteños

5 HULKENBERG 60.0 Javier E. Pérez Wáshington R. Bonacci (no corre)

El programa de este domingo 9 de agosto consta de 10 carreras dando inicio a las 15:30 horas tras la jornada de Rocha que entrega 11 competencias que inicia a las 9:30 y cierra a las 14:30 horas.

En segundo lugar de la jornada se disputa el handicap especial Panamá sobre 2000 metros en arena y ya anunció su presencia la embajadora de ese país.

