Olympic Olympic, Camadigato, Palma Del Cielo, Copy Link y Patriótica con vuelo directo a la Argentina

Olympic Olympic, Camadigato, Palma Del Cielo, Copy Link y Patriotica serán los representantes uruguayos en la gran jornada de turf del 12 de diciembre en Argentina.

El defensor del stud y haras Regina vuelve a partir, esta vez rumbo a Argentina. Ovación habló con su jockey, Héctor Fabián Lazo, quien dijo: “Quedó muy bien después de la carrera, y bueno, hay una ilusión muy linda de poder estar nuevamente presentes en el Carlos Pellegrini, en San Isidro, que es una carrera muy importante y un evento muy lindo para estar presente. Estamos muy entusiasmados y esperemos que siga todo bien para llegar de la mejor manera”.

Camadigato será el otro animador. El defensor del haras Legacy dará un salto importante en su campaña y se confía en que hará un buen papel.

Su entrenador, Facundo Santesteban, habló con Ovación y contó: “Es un potrillo que tiene todas las condiciones de un caballo bueno, muy manso, muy tranquilo. Ya queda un mes, no queda nada. Estamos viendo papeles y como vamos varios será más fácil para armar el viaje”.

Olympic Olympic se llevó el clásico Carlos Pellegrini. Foto: Helen Bentancor.

Otra con boleto pero para disputar la Copa De Plata G1 es Plama Del Cielo, que será montada por Yair Emanuel Pereira, quien describió sus sensaciones: “Salir a correr al exterior es algo que todo jockey anhela, algo que no se te borra nunca. Vamos a intentar dejar la bandera lo mas alto posible. Estoy sumamente agradecido con Facundo Santesteban por darme otra oportunidad nuevamente de participar en algo tan lindo. Son muchos los años juntos, estoy muy contento y

siempre voy a estar a disposición de él”.

Helen Bentancor

Copy Link y Patriotica también serán de la partida y con una alta expectativa de hacer buena carrera. Atraviesan buen momento y se espera que hagan buen papel.

Patriotica manda entre ellas en grama. Foto: Helen Bentancor.

Olympic Olympic viene de vencer en el Pellegrini local, Camadigato de ganar el Reyles, Palma Del Cielo de llegar cerca de Copy Link tras gran demostración en el Nicolas Storace, y Patriótica siendo de las mejores ejemplares en la grama en el Hipódromo de Maroñas. Si bien son carreras de alto calibre las que van a disputar, se tiene alto concepto de las que tomaran vuelo y con fe de que serán protagonistas en sus salidas.