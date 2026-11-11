Honest Boy conoce el camino a su consagración definitiva, llego a su quinto impacto, va al Pellegrini.

“Honest Boy es el mejor caballo que tenemos en el Stud”, le aseguró al autor el propio Dr. Carlos Felice cuando se refirió al hijo de Heliostatic.

Vale agregar que por entonces también contaba en su caballeriza con elementos de la talla de The Gladiator’s Hat y What A Man, otros de sus caballos con lauros en el máximo nivel.

La frase no sorprendió, pues el nieto materno de Lode venía de ganar el Clásico Porteño (G3- 2400m) y ya había conquistado el GP 25 De Mayo - Copa Dr. Enrique Olivera (G1-2400m) de 2025 e incluso había resultado segundo de Acento Final en el GP Jockey Club de 2024, a sus tres años.

Hoy día, Honest Boy suma cinco triunfos y dos de ellos en el máximo nivel, pues el último sábado se quedó con el Gran Premio Copa de Oro (G1-2400m), tras atropellar con firmeza y alcanzar cerca del disco a Neat Colt (Treasure Beach), aquel ganador del GP Estrellas Classic (G1-2000m) al que Juan Cruz Villagra le dibujó un desarrollo estupendo y casi lo corona con otro impacto mayor.

Le faltó medio cuerpo, tras galopar 2m25s46cc, y fue finalmente victoria del pensionista de Carlos Daniel Etchehcoury, el hombre que presentó a seis de los doce animadores de la Gold Cup, esa carrera que no hacía suya desde 2009, cuando la ganó con Life Of Victory (Incurable Optimist).

Fue triunfo del caballo del Stud Haras El Angel De Venecia, con un Eduardo Ortega Pavón que volvió a dibujarle una atropellada larga. Eterna pero medida. Lo necesario para volver a cruzar al frente, como en octubre, en la tarde del Jockey Club, cuando tapó en el disco a Cazador de Areco (Long Island Sound), en el marco del Clásico Yatasto (G3-2400m).

Son cinco logros en total, cuatro de ellos clásicos y dos en fila para encarar en forma el GP Carlos Pellegrini (G1-2400m), que se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre.

EL NUMERO – 55 clásicos suma el Stud Hs. El Angel de Venecia de 2004 a la fecha, contando 35 de grado y 17 de G1

“Quiero compartir este premio con un amigo que perdí recientemente: Salvador Calanni. Con él y su familia, va como homenaje. Lo del caballo sorprende pues no es muy trabajador a la mañana pero tanto Eduardo Ortega como el resto del equipo hacen la diferencia…” (Dr. Carlos Felice – Propietario de Honest Boy).

En su quinta salida en el terreno de jerarquía la potranca Gunakali pudo al fin poner en la pista toda esa capacidad que su entorno sabía que la reservada de La Providencia siempre tuvo, pero la cual, por una razón u otra razón, la descendiente de King Guillermo -padrillo que logró su primer éxito en el más alto nivel en la Argentina- no logró mostrar en sus anteriores compromisos.

Los caballos de carrera son así. Algunos se manifiestan desde el inicio de su campaña. Otros, como la zaina doradilla, necesitan un tiempo y cuando ese tiempo llega, como sucedió el sábado en el Gran Premio Enrique Acebal(G1), se muestran en toda su magnitud.

Exhibiendo una vocación de puntera que en ninguna de sus presentaciones anteriores había puesto de manifiesto, la pupila de Carlos Daniel Etchechoury se mostró superior de principio a fin. Esta vez con jockey nuevo, Martín Valle, quien reemplazó a Eduardo Ortega Pavón, jinete habitual de la potranca, la nieta de Exchange Rate se situó al frente del pelotón y desde ahí manejó el ritmo de carrera a su antojo.

En la recta final la puntera no sólo que mantuvo el ritmo, sino que además lo aceleró ante el avance de Deep Feeling, a esa altura la única con capacidad para comprometerla. Pero la enemiga la mantuvo a raya con gran remate y frenando a su adversaria, que de todos modos corrió fenómeno, por 5 cuerpos y en 1’58’’69/100.

En larga carga, Justa Promesa se subió al tercer escalón del podio a 1 cuerpo de la escolta.

La contracara fue la favorita Look At To Me (prometía $ 2,30) y llegó undécima en su primera salida sobre el césped de San Isidro.

Tras este triunfo tan consagratorio como confirmatorio para su gente, una gatera aguarda a Gunakali en el Gran Premio Copa de Plata (G1) para enfrentar por primera vez a las adultas. Y con capacidad para derrotarlas.

“Cuando salió de perdedora notamos que al correr más libre se sintió muy cómoda, por eso le pedí a Martín (Valle) que le diera intención. Él es un gran jockey y decidió sobre la marcha, se tuvo fe, la dejó correr adelante y ganó muy bien, incluso desprendiéndose cuando vinieron a ganarle. Ahora se viene la Copa de Plata y no podemos esquivarla”, expresó Carlos Daniel Etchechoury, entrenador de Gunakali. En tanto que su jockey, Martín Valle, comentó: “Me dejó con la boca abierta por la manera en que ganó. La conocía de correr en contra y andaba

bien en la mañana. Hizo todo fácil. Sabía que la brava era Deep Feeling, que me atropelló en los 300, pero cuando moví a mi potranca se desprendió bien. El sábado tuve una doble alegría por el campeonato de Boca”.

Gentileza de Pablo Carrizo - Hèctor Torres (Revista Palermo)