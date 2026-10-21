Las cinco reuniones del fin de semana tienen sus horarios confirmados, se corren 4 clásicos en Maroñas

Con nueve carreras en el Irineo Leguisamo de Florida de 14:00 a 18:00 da inicio el fin de semana que entrega 50 competencias con cuatro clásicos en Maroñas.

La jornada de viernes regresa a Las Piedras, sin preferencial, llenó nueve carreras que van de 14:00 a 18:00 horas.

La sabatina tiene doble función, el Real de San Carlos de Colonia tiene ocho pruebas desde el mediodía hasta las 15:30 mientras que Maroñas completa con 10 carreras que van de 16:15 a 20:15 con la base del Amodeo que larga a las 18:45 horas.

La dominical llama. Abre a las 13:30 y presenta dos clásicos y un especial, el Wildemauwe para ellas va a las 16:05, el Debernardis a gatera llena larga a las 17:05 y el cierre a todo lujo con el Carlos Reyles con 23 cuadras verdes tiene toque de campana 17:35.

Campeones Dos tiene sus nombres para el 1° de noviembre

El pasado lunes se realizó la preinscripción de los seis clásicos de la Serie Campeones II a disputarse el domingo 1° de noviembre en donde se repartirán 6.6 millones de pesos en premios. Al no tener la categoría Juvenile, a la Classic (1.5 millones) , Distaff (1.5 millones), Sprint (800 mil) y Mile (1 millón) se suman la Mile Dirt (1 millón) y la Sprint Turf (800 mil) sobre 1300 en verde.

Nombres como Si Señor, Ave Royale, Grandinata, los tres con doble anotación ya auguran competencias con estrellas así como Storm Summer que va por su tercera consagración de Campeones.

Las elecciones de Criadores con dos listas

La lista “Defender al criador, Fortalecer la producción nacional” es encabezada por Luis Strazzarino conformando la lista Esteban Cabrera, Álvaro Gonzales, Nicolás Barrenechea, Emiliano (El Solitario), Cristian Carro, Mónica Lía Azcárraga. Las elecciones son el 20 de noviembre.

La segunda lista que va por el recambio de autoridades la encabeza el Dr. José Amorin junto a Pablo Wildemauwe, Sergio Martínez, Martín Bocking, Julio Cantua, María Bentancor y Andrés Nicoletti. Como suplentes figuran Enrique Delger, Gabriel Méndez y Alberto Plata.

Rocha va por el bis el 2 de noviembre

Tras su destacada reunión del lunes 12 de octubre el hipódromo de Rocha abrió llamado para la jornada del lunes 2 de noviembre que dejó acéfala Las Piedras. Se anota el lunes 26 de octubre y se aguarda una buena recepción de anotaciones para repetir su jornada de feriado.

Keeneland se va preparando para la Breeders Cup

Con la llegada de las grandes estrellas este lunes se realizará el sorteo de gateras de los 14 clásicos de la Serie Mundial de la Breeders Cup que tendrá al hipódromo de Keeneland en Lexington nuevamente como anfitrión.

