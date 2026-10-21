Las 255 pre inscripciones de hoy han establecido un récord para la Breeders’ Cup World Championships

Un número sin precedentes de 255 preinscripciones ha establecido un récord para los Breeders’ Cup World Championships, mientras los mejores competidores de todo el mundo se preparan para reunirse en el histórico hipódromo de Keeneland, sede del principal festival de carreras de caballos pura sangre, que se desarrolla a lo largo de dos días. Con un total récord de 222 caballos, incluidos 79 competidores internacionales —la segunda cifra más alta de la historia, solo por detrás de los 80 registrados en 2024—, esta excepcional nómina subraya el prestigio global de los World Championships y prepara el escenario para una edición espectacular, que tendrá lugar el 30 y 31 de octubre en el corazón de la región de Bluegrass, en Kentucky.

El alcance internacional del evento queda patente una vez más en la diversidad de sus preinscripciones: hay caballos criados en 10 países (Argentina, Australia, Canadá, Chile, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos) repartidos por seis continentes (África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y América del Sur).

El gran protagonista es el japonés Forever Young (JPN), cuya histórica victoria el año pasado en la Longines Breeders’ Cup Classic (G1) —dotada con 7 millones de dólares— marcó un hito para la hípica japonesa. Forever Young regresará para defender su título frente a un grupo de rivales de clase mundial, en una edición en la que la Longines Breeders’ Cup Classic recupera su lugar tradicional como la última carrera de la jornada del sábado, poniendo un broche de oro a los World Championships a las 6:16 p. m. (hora del Este).

Este evento estelar encabeza un festival que reparte más de 34 millones de dólares en premios y recompensas, destacando la presencia de 14 carreras de Grado 1. "Este nivel histórico de participación es un testimonio de la fortaleza y el prestigio de los Breeders’ Cup World Championships", afirmó Drew Fleming, presidente y director ejecutivo de Breeders’ Cup Limited. "Estamos profundamente agradecidos con nuestra junta directiva, nuestros miembros, quienes realizaron las nominaciones y los participantes de todo el mundo por su apoyo incondicional; asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a nuestro departamento de carreras por el enorme esfuerzo dedicado a conformar un grupo de participantes de este calibre. También damos las gracias a nuestros excelentes socios de Keeneland y esperamos dar la bienvenida al mundo a sus históricas instalaciones para una nueva y emocionante edición de la Breeders’ Cup, donde lo mejor de nuestro deporte competirá en el escenario internacional más importante de las carreras de caballos".

Los aficionados pueden obtener más información sobre sus favoritos a través de los perfiles de los participantes en BreedersCup.com, que incluyen estadísticas de su trayectoria, repeticiones de carreras, noticias, fotografías e información adicional sobre los caballos y sus allegados; también pueden hacerlo mediante la aplicación móvil oficial de la Breeders' Cup.

La información sobre cada una de las carreras del campeonato está disponible en BreedersCup.com/Races.

La preinscripción constituye la primera etapa de un proceso de dos pasos para los propietarios que planean inscribir a un caballo en una de las 14 carreras del campeonato. La fase de inscripción definitiva tendrá lugar el lunes 26 de octubre, y el sorteo de las posiciones de salida se transmitirá en vivo a partir de las 5:00 p. m. (hora del Este) a través de FanDuel TV, BreedersCup.com, la aplicación móvil oficial de la Breeders' Cup y los canales de la organización en YouTube, Facebook y X. Forever Young busca convertirse en el segundo caballo en ganar más de una vez el Longines Breeders’ Cup Classic, siguiendo los pasos de Tiznow, quien lo logró en 2000 y 2001.

Entrenado por Yoshito Yahagi para su propietario, Susumu Fujita, esta superestrella internacional se convirtió en el primer caballo con base en Japón en ganar el Longines Breeders’ Cup Classic tras su victoria en el Del Mar Thoroughbred Club en 2025.

Ha mantenido su racha de éxitos esta temporada: en febrero conquistó por segunda vez la Saudi Cup (G1), en marzo obtuvo el segundo lugar en la Dubai World Cup (G1) y, el 18 de septiembre, se impuso por 3 1/4 cuerpos en la Jockey Club Gold Cup Stakes (G1) en Belmont Park. Entre sus principales rivales —de un total de 11 caballos preinscritos para una de las carreras más esperadas del año— se encuentra Sovereignty, el actual "Caballo del Año" y ejemplar de la cuadra Godolphin.

Sovereignty, ganador del Kentucky Derby (G1), el Belmont Stakes (G1) y el Travers Stakes (G1) en 2025, sumó además la Whitney Stakes (G1) a su destacado historial este verano. La esperada lista de participantes para el Longines Breeders’ Cup Classic también incluye a Knightsbridge, otro ejemplar de Godolphin y ganador de la Pacific Classic Stakes (G1). Magnitude, cuyas victorias en la Dubai World Cup y el Stephen Foster Stakes (G1) lo situaron entre los ejemplares más destacados de su división; y el millonario Phileas Fogg, ganador en dos ocasiones del Suburban Stakes (G2).

Entre los ejemplares de 3 años más sobresalientes se encuentran Golden Tempo, ganador este año del Kentucky Derby y el Belmont Stakes; Napoleon Solo, ganador del Preakness Stakes (G1); The Puma, ganador del Pennsylvania Derby (G1); y Further Ado, ganador del Blue Grass Stakes (G1), quienes buscarán imponerse a sus rivales de mayor edad. También preinscritos en la Longines Breeders’ Cup Classic —aunque con el Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) como primera opción— figuran Forged Steel y T O Password (JPN). Los responsables de Knightsbridge, Further Ado y Napoleon Solo han señalado el Dirt Mile como su segunda preferencia.

Doce ejemplares han sido preinscritos para la 43.ª edición de los Campeonatos Mundiales (World Championships) de la Breeders’ Cup: Cy Fair, Ethical Diamond (IRE), Forever Young, Full Serrano (ARG), Gstaad (GB), Immersive, Nobals, Notable Speech (GB), Shisospicy, Splendora, Starlust (GB) y Super Corredora.

Además, 58 caballos han obtenido su preinscripción tras clasificarse a través de la "Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In", una serie internacional que consta de 95 carreras clasificatorias disputadas en 14 países de cinco continentes. Los ganadores de las carreras designadas en esta serie obtienen una plaza automática en la carrera correspondiente de los Campeonatos Mundiales, con los gastos de inscripción cubiertos.

Keeneland, situado en el corazón de la región hípica por excelencia, albergará los Campeonatos Mundiales por cuarta vez, tras haber sido sede de ediciones memorables en 2015, 2020 y 2022. Este histórico hipódromo constituye el escenario ideal para el evento internacional más importante de las carreras de caballos purasangre, al estar ubicado en una zona reconocida por sus haras, su tradición hípica y su larga historia de excelencia en la cría de purasangres. Solo queda un número limitado de entradas de admisión general, las cuales se espera que se agoten pronto.

Los aficionados pueden visitar BreedersCup.com/Tickets para asegurar su lugar y ser testigos de la historia. Amplia cobertura global de los Campeonatos Mundiales NBC Sports y Peacock ofrecerán 10 horas y media de transmisión en vivo, cubriendo las 14 carreras del campeonato a través de NBC y USA Network durante los dos días del evento. La cobertura comenzará el viernes 30 de octubre, de 13:00 a 18:00 (hora del Este), a través de USA Network y Peacock, con el «Future Stars Friday», que incluye cinco carreras del campeonato reservadas exclusivamente para ejemplares de dos años.

El sábado 31 de octubre, la transmisión se reanudará de 13:00 a 15:30 (hora del Este) por USA Network y Peacock, para luego continuar en NBC y Peacock de 15:30 a 18:30 (hora del Este), culminando con la Longines Breeders' Cup Classic —dotada con 7 millones de dólares en premios— a las 18:16 (hora del Este).

FanDuel TV ofrecerá una cobertura continua y en directo de todas las carreras del campeonato y de las carreras preliminares a través del programa “Breeders' Cup Players' Show”. Este espacio estará disponible en FanDuel TV, BreedersCup.com, la aplicación móvil oficial de la Breeders' Cup, los canales de la Breeders' Cup en YouTube, Facebook y X, las principales plataformas de apuestas con depósito previo, así como en puntos de transmisión simultánea en todo el mundo.

Como novedad este año, el “Players’ Show” también podrá seguirse a través de Peacock. El Campeonato Mundial llegará, una vez más, a una audiencia en más de 180 territorios gracias a una amplia red de socios de transmisión internacionales. La cobertura estará disponible en las principales plataformas de carreras y deportes de Europa, Asia, Australia, las Américas y otras regiones.

La información completa sobre las transmisiones, tanto a nivel nacional como internacional, puede consultarse en BreedersCup.com/Watch. La edición del año pasado del Campeonato Mundial, celebrada en Del Mar, generó una cifra récord de 210 millones de dólares en apuestas a nivel global y un impacto económico sin precedentes de 125 millones de dólares en el área de San Diego; esto pone de relieve el crecimiento constante y la relevancia de la Breeders' Cup en el calendario deportivo mundial.

Se permite un máximo de 14 participantes en cada una de las 14 carreras de la Breeders' Cup, a excepción de la Breeders' Cup Dirt Mile y la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, que tienen un límite de 12 participantes.

Breeders' Cup Limited emplea un sistema de selección para determinar qué caballos compiten cuando el número de inscritos supera el cupo permitido. Este sistema clasifica a los ejemplares por orden de preferencia basándose en: (i) los ganadores de las carreras del circuito “Breeders' Cup Challenge”, (ii) un sistema de puntos y (iii) el criterio de un panel internacional independiente de expertos en carreras de caballos.

El sistema de selección se puso en marcha tras el cierre de las preinscripciones el 19 de octubre, con el fin de establecer un orden oficial para las carreras que contaban con un exceso de inscritos.

El Panel de Directores/Secretarios de Carreras (el “Panel”) clasificó a todos los caballos preinscritos en dichas carreras conforme a los criterios establecidos. Tras la fase de preinscripción, cualquier vacante que surja en las carreras será cubierta por los caballos, siguiendo el orden de preferencia determinado por el Panel. Para cada carrera del campeonato, se designarán hasta cuatro caballos como “suplentes” (elegibles en caso de vacante), a excepción de la Breeders' Cup Dirt Mile y la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, que contarán con hasta seis suplentes. Los caballos clasificados como "también elegibles" serán designados de acuerdo con el orden de preferencia establecido por el Panel para cada carrera del Campeonato que haya recibido un número de inscripciones superior al cupo permitido en el momento de la preinscripción.

La hora límite para retirar a un ejemplar de las carreras del Campeonato del viernes será las 8:00 a. m. (hora del Este) del viernes 30 de octubre, y para las carreras del Campeonato del sábado, será las 8:00 a. m. (hora del Este) del sábado 31 de octubre.

Textos: Breeders Cup

Horarios: En Uruguay hasta el 31 de octubre estamos una hora por encima de la hora del este de los Estados Unidos.