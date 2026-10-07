Forever Young en primer lugar en la última votación de la clasificación de la Breeders’ Cup Classic

Forever Young (JPN), ejemplar propiedad de Susumu Fujita y ganador defensor de la Longines Breeders’ Cup Classic (G1), terminó en primer lugar en la última votación de la clasificación para la Longines Breeders’ Cup Classic de 2026.

Dicha clasificación evalúa a los 10 mejores caballos considerados para la Longines Breeders’ Cup Classic, dotada con 7 millones de dólares en premios, la cual se disputará el 31 de octubre en el hipódromo Keeneland Race Course de Lexington, Kentucky, durante la 43.ª edición del Campeonato Mundial de la Breeders’ Cup. Forever Young, entrenado por Yoshito Yahagi, obtuvo 371 votos —incluidos 25 votos para el primer puesto— y mantuvo el liderato por tercera semana consecutiva, tras arrebatárselo al vigente Caballo del Año, Sovereignty, después de ganar la Jockey Club Gold Cup Stakes (G1) el 18 de septiembre en Belmont Park. Sovereignty, propiedad de Godolphin LLC y ganador del Kentucky Derby (G1) y del Belmont Stakes (G1) en 2025 bajo el entrenamiento de Bill Mott, finalizó segundo en la clasificación con 357 votos, incluidos 12 para el primer puesto; en su anterior actuación, Sovereignty había ganado la Whitney Stakes (G1) el 8 de agosto.

Knightsbridge, propiedad de Godolphin y ganador de la Pacific Classic Stakes (G1) —también entrenado por Mott—, terminó en tercer lugar con 272 votos. Magnitude, propiedad de Winchell Thoroughbreds LLC y ganador de la Dubai World Cup (G1) y de la Stephen Foster Stakes (G1) bajo la preparación de Steve Asmussen, ocupó el cuarto puesto con 268 votos. Por su parte, Golden Tempo —ganador del Kentucky Derby y del Belmont Stakes, propiedad de Phipps Stable y St. Elias Stable y entrenado por Cherie DeVaux— fue el ejemplar de tres años mejor valorado de la clasificación, terminando en quinto lugar con 252 votos.

Napoleon Solo, propiedad de Espoir USA Inc. y entrenado por Chad Summers —ganador del Preakness Stakes (G1) y segundo en el Haskell Stakes (G1) y el Travers Stakes (G1)—, terminó en sexto lugar con 144 votos. The Puma, ganador del Pennsylvania Derby (G1) y entrenado por Gustavo Delgado —propiedad de OGMA Investments LLC, High Step Racing, TCC Stables LLC, YNG Stables LLC y JR Ranch—, finalizó en séptimo lugar con 134 votos.

Further Ado, propiedad de Spendthrift Farm LLC y entrenado por Brad Cox —ganador del Blue Grass Stakes (G1) y segundo en el Pennsylvania Derby—, terminó en octavo lugar con 89 votos. Forged Steel, un ejemplar de 4 años propiedad de C2 Racing Stable LLC, Mathis Stables LLC y TCC Stables LLC —ganador del Goodwood Stakes (G1) en Santa Anita Park—, terminó en noveno lugar. Entrenado por Saffie Joseph Jr., Forged Steel obtuvo 84 votos.

Baeza, propiedad de CRK Stable LLC y Grandview Equine y tercero en la Jockey Club Gold Cup, terminó en décimo lugar con 57 votos, convirtiéndose en el tercer caballo entrenado por Mott en situarse entre los diez primeros. Su retiro se anunció hoy mismo, una vez concluida la votación.

Forever Young (Saudi Cup (G1) y Jockey Club Gold Cup), Sovereignty (Whitney), Magnitude (Dubai World Cup y Stephen Foster), Knightsbridge (Pacific Classic) y Forged Steel (Goodwood) han obtenido plazas automáticas de salida para la Longines Breeders’ Cup Classic a través de la Breeders’ Cup Challenge Series: "Win and You’re In".

La clasificación para la Longines Breeders’ Cup Classic fue determinada por un panel compuesto por destacados medios de comunicación especializados en carreras de caballos purasangre, aficionados a las apuestas hípicas y miembros del panel de directores y secretarios de carreras de la Breeders’ Cup. Las votaciones del panel se publicaron el 11 y 25 de agosto, así como el 8, 22 y 29 de septiembre y el 6 de octubre. Aquí puede consultar la lista de los miembros con derecho a voto.

En la clasificación de la Longines Breeders’ Cup Classic, cada votante evalúa a los caballos siguiendo un sistema de puntuación de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, en orden descendente.