Hugandhi recordó que tenía un pasado disputando carreras bravísimas y volvió al podio en una solida prueba, ganando el Preferencial Julio Sosa en el Hipódromo de Las Piedras.

Es hijo de Gandhi Di Job y Humunua por Shangai Bobby. Debutó ganando a sus dos años. Posteriormente obtuvo el Clásico Lavalleja derrotando a buenos ejemplares como Maravilloso, ganador de varias.

Además carga en sus palmarés el Clásico José Martinelli Gómez, que se disputó en la grama sobre los 1200 metros. Ese día, venció por 2 cuerpos 3/4 cuerpo a Watchkentucky, marcando un tiempo de 1´09”34 y abonando $7.30 a ganador.

Fue sobresaltando pruebas con algún que otro altibajo pero siempre representando de buena manera al stud Joaquín Rocío y Nicolás. Todo esto lo había hecho en manos de Darci Minetto. El presente de este regular ejemplar es al cuidado de Néstor Chávez. Es criado en el haras Sin Nombre, de destacadas crianzas.

Otro claro ejemplo más de que los haras de nuestro país también se hacen las

cosas muy bien.

En un trámite que le fue beneficioso, viniendo expectante y esperando su momento, su jockey Leonardo Silva, de gran momento, cuando apretó el acelerador tuvo respuesta de su conducido y termino llevándose la victoria.

Rivales con chances habían, se encontraba Blowin Inthe Wind, ganador del Clásico Comparación y del Campeones Classic pedrense, Old Wine, que en la pizarra marcaba ser el favorito y fue quien se colocó en segundo lugar, Empiric Candy ingresó tercero, True Lover en cuarta posición y en quinta ubicación el mas grande del lote, Marino Afortunado.

Ovación habló con Leonardo Silva, quien dijo: “El caballo lo empecé a subir el martes, lo varee toda la semana, estaba sano en cada mañana y estaba bien”.

“Tuvo una partida de 700 metros que fue muy buena y muy cómoda. Tanto propietarios como su entrenador le tienen un concepto muy bueno al caballo. Luego en carrera venía muy bien y de los siete para abajo venia montando todavía y lo deje ir un poquito, luego en la recta le pegue la disparada y respondió de gran manera, quede muy contento al cruzar el disco porque era una mota del ‘pulga’ Romero, que por una lesión no lo pudo correr”, agregó.

Silva le dedicó el triunfo a su entrenador Néstor Chávez, a su peón Esteban que esta con él todos los días, agradeció a los propietarios por darle la oportunidad y a su familia que son quienes lo apoyan y se alegran cuando gano.

Pablo Rodríguez y su gran triunfo en el Gran Premio Piñeyrúa en la monta de Tupungato. Foto: Juan Manuel Ramos.

Pablo Rodriguez sigue siendo el líder de las estadísticas

A falta de un mes para que termine el calendario hípico, el joven jockey Pablo Rodríguez atraviesa un gran momento personal y sigue como líder en ambas estadísticas, tanto la del Hipódromo de Las Piedras como en la del Hipódromo de Maroñas.

Cuenta con 51 victorias en Las Piedras, lo sigue Deividi Gaier con 32 triunfos, siendo el perseguidor más cercano.

Tendría que ocurrir una verdadera catástrofe para que no logre quedarse con la estadística de jockeys mas ganadores en el Hipódromo de Las Piedras en este 2026.

En el hipódromo de Maroñas, la lucha esta cabeza a cabeza entre Pablo Rodríguez y el brasileño Vagner Leal, ambos, con 81 carreras ganadas en el circo de Ituzaingó.

Sin lugar a duda atraviesan un gran momentos los dos, pero lo del joven radicado en Santa Rosa, es admirable y un ejemplo para todo aquel jockey joven que sueña con empezar. Una clara muestra de resiliencia, admirable.

Cuenta además con dos Ramírez, ambos al cuidado de Germán González, un entrenador que juntos conforman un binomio excelente.

En 2019 brilló en el Mitin de Reyes ganando de forma épica el Gran Premio Ramírez junto a First Thing, y en 2022 lo hizo con Prelude Rye, ambos previamente ganaron el Gran Premio Nacional, la tercera gema de la triple corona uruguaya.

Este año también obtuvo varias victorias contundentes y de altísimo calibre.