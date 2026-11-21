Podeounaopode selló un gran debut y se ilusiona. Se llevó el Clásico Argentina corriendo de menor a mayor y sacó pasaje directo al Gran Premio Pedro Piñeyrua.

Excelente y esperada demostración por su equipo del hijo de Hofgurg y After Road. Además de su gran pedigree, este ejemplar en las mañanas de ensayo ya demostraba ser cosa seria.

Facundo Santesteban lo entrena y se lució de gran manera. Un entrenador que sigue haciendo buenas labores y destacándose, esta vez, también en la arena.

Su jockey, Acedenir Gulart, tenia a Paper Boy, también de su escuadra y contaba con la difícil misión de elegir a quien montar. Se inclinó por Podeounaopode que se mostraba mejor temprano y se llevó la victoria.

Si bien era su debut en Maroñas, y en una prueba Clásica, este buen potrillo ya había ganado en Brasil, más precisamente en el hipódromo de La Gavea.

Gano en un tiempo de 1’29”09 y abonó $3.30 a ganador.

Confirmó. La alegría de su jockey Acedenir Gulart tras una victoria de primer nivel. Santiago Fotografías

Defiende los colores del Stud y Haras Legacy y fue criado en Santa María de Araras (BRZ).

Todo apunta que será animador del próximo Gran Premio Pedro Piñeyrua, sin escalas.

En segundo lugar ingresó Fast Train de muy buena carrera incluso entrando cerca del vencedor, el entrenado por Germán González cuenta con cuatro victorias en el Hipódromo de Maroñas y sigue confirmando ser un potrillo al que hay que tenerlo en cuenta para futuras intervenciones. Fue conducido por Pablo Rodríguez, es un hijo de Ironicus y Zareen Glory y defiende los colores del stud La morocha. En tercer lugar lo hizo Rally Now que se esperaba una mejor actuación, en cuarto lugar se colocó Dream Time y quinto se ubicó Paper Boy.

Confirmó. La alegría de su jockey Acedenir Gulart tras una victoria de primer nivel. Santiago Fotografías

Los de rojo y blanco, atraviesan un gran momento deportivo y con grandes expectativas tanto en nuestro país como en la vecina orilla.

Además, Ovación charlo con su entrenador Facundo Santesteban sobre Podeounaopode y dijo: “si bien el Piñeyrua esta en el bolillero, si fuera por mi correria la clasificatoria para el próximo Latinoamericano y de ser el vencedor poder ir. La verdad fue una victoria imponente, gano de muy buena manera y mi intención es intentar llevarlo aún a mas distancia.

