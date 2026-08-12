El turf puso la mira en Deauville que dio homenaje a la OSAF en un fin de semana internacional

El pasado domingo 9 de agosto en el programa de la jornada hípica del Hipódromo de Deauville, Francia, en el marco del Arc Prix Maurice de Gheest G1 que incluyó ocho carreras sobre la pista de césped se disputó el Prix OSAF (Prix de Tour-en-Bessin) para debutantes de 2 años sobre una distancia de 1.410 metros.

El ganador fue The Highlight (IRE) quien obtuvo su victoria bajo la conducción del jockey italiano Cristian Demuro y entrenado por el francés Patrice Cottier 1’26”53. Las autoridades de la OSAF que estuvieron presentes en la jornada fueron los Sres. Pablo Piffaretti (Jockey Club Argentino) y Horacio Espósito (Asesor de OSAF en Asuntos Internacionales y VP de IFHA), y participaron en la ceremonia de premiación para presentar los trofeos a los ganadores.

En el hipódromo de Belmont ya se palpa la re inauguración del hipódromo y un clásico espectacular que contará con la presencia de Sovereignty que viene de obtener el Whitney Stakes G, y el japonés Forever Young, ganador de la pasada edición de la Breeders’ Cup Classic.

Justamente ambos se preparan para la Classic 2027 del 31 de octubre a disputarse en Keeneland.

Criadores. Vence cuota de los 2025

La primera cuota correspondiente a la Generación 2025, vence el día 31 de agosto de 2026, el costo de la misma asciende a la suma de U$S 55 por producto. Se paga en Red Pagos en cualquier agencia por Serie Campeones.

EEUU. De Touch of Destiny a Devassa

Cada intervención nos ilusiona pero Touch of Destiny no es ni por asomo el caballo que vimos correr en Maroñas, falló en Presque Isle mientras que la crack Devassa se apresta a correr el 23 de agosto bajo la égida de P. Lobo.

Guapo, Kopke puso su cuota para el “revival” jerárquico de Las Monjitas

Una semana después de que la caballeriza de Camilo Bautista festejara con Equal Mostaza, se aseguró otro éxito gradual gracias a la entrega del hijo de Hi Happy, que venció por ½ cabeza

JUAN_JOSE_BOREAN

Así es el mundo de las carreras de caballos, donde se gana, se pierde y a veces se empata. Después de un tiempo de no visitar el recinto de los vencedores en el terreno de jerarquía y en una especie de “revival”, la caballeriza Las Monjitas volvió a festejar a través de Kopke, valiente ganador el viernes del Clásico República Federativa de Brasil (G3), tradicional cotejo para los milleros de Palermo que el pupilo de Carlos Daniel Etchechoury conquistó por ½ cabeza.

Vaya que el equipo de la caballeriza de Camilo Bautista trabajó para que los éxitos jerárquicos llegaran, pero en una actividad como la turfística, que muchas veces se muestra esquiva, ese objetivo no se conseguía. A pesar de un grupo bien consolidado que suma triunfos condicionales muy seguido, pero al que se le venían negando los otros, los clásicos, esos que alimentan las páginas de los medios y llenan de orgullo a los propios integrantes.

Pero a Las Monjitas otra vez volvieron a sonreírle los triunfos de ese tipo, porque a una semana de haber conquistado el segundo pase del Campeonato Oro Verde de Palermo con Equal Mostaza en una definición antológica, la chaquetilla azul y anaranjada volvió a levantar una copa a través del hijo de Hi Happy criado por La Providencia que dio un master de guapeza para volver a lograr un éxito gradual, algo que no conquistaba desde septiembre de 2025, cuando se convirtió en vencedor en ese nivel al hacer suyo el Clásico Ecuador (G2) en la milla de césped de San Isidro.

En su segunda presentación sobre el complicado pasto porteño y guiado sin errores por Kevin Banegas, Kopke avanzó en la recta por el sector más firme de la pista, igualó a El Gazpacho en los últimos 200 y de ahí hasta el disco sostuvo una intensa pulseada con su adversario, al que recién logró torcerle el brazo frente al espejo y por media cabeza.

Ahora que reencontró el camino a los triunfos clásicos, Las Monjitas promete muchos más.

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“Ganó una carrera muy linda y aunque fue una definición brava, cerrada, yo lo vi ganar en la pista. Después me generó dudas la bandera verde y me asustó, pero por suerte pudimos ganar. Y me tocó ganarle a un muy buen caballo como El Gazpacho, al que conozco de memoria. Pero Kopke llegó a esta carrera en óptimas condiciones y pudimos ganar. Vino cómodo en el desarrollo y pude traerlo por el mejor lugar de la cancha”, comentó Kevin Banegas, jockey que protagonizó otro gran fin de semana plagado de éxitos jerárquicos.

Gentileza Revista Palermo - Héctor Torres

